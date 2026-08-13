Sénégal: Éclipse solaire - Les bons réflexes pour observer le phénomène sans danger

Une éclipse solaire constitue un phénomène astronomique spectaculaire, susceptible de susciter la curiosité de nombreux observateurs.

Mais si le rendez-vous céleste peut être admiré, il ne doit surtout pas l'être au mépris des précautions nécessaires. À l'occasion de l'éclipse solaire, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique appelle les populations à protéger leurs yeux et à redoubler de vigilance, notamment à l'égard des enfants.

Le Soleil, un danger pour les yeux

Contrairement à une idée répandue, la diminution apparente de la luminosité du Soleil pendant une éclipse ne le rend pas moins dangereux pour la vision. Regarder directement le Soleil, même brièvement et sans protection adaptée, peut provoquer des lésions importantes de la rétine.

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La particularité de ces atteintes est qu'elles peuvent apparaître sans douleur immédiate. Dans certains cas, elles peuvent entraîner une baisse de la vision susceptible d'être irréversible.

Des équipements adaptés indispensables

Pour observer directement une éclipse, les autorités sanitaires recommandent exclusivement l'utilisation de lunettes spécialement conçues pour l'observation des éclipses solaires et conformes aux normes de sécurité en vigueur.

Les lunettes de soleil classiques, même très foncées, ne constituent pas une protection suffisante. Il est également déconseillé d'utiliser des solutions improvisées telles que les verres teintés, les films photographiques, les radiographies ou d'autres filtres artisanaux.

Une vigilance particulière est également requise avec les instruments optiques. Jumelles, télescopes, appareils photo et autres dispositifs ne doivent jamais être utilisés pour regarder le Soleil sans un filtre solaire spécifiquement adapté.

Les enfants particulièrement concernés

Les enfants doivent faire l'objet d'une surveillance accrue pendant le phénomène. Il est recommandé de leur expliquer les risques liés à l'observation directe du Soleil et de les accompagner s'ils souhaitent suivre l'éclipse.

Pour les personnes qui ne disposent pas d'un équipement répondant aux exigences de sécurité, le choix le plus prudent reste de ne pas regarder directement le Soleil.

Rester attentif après l'éclipse

La vigilance doit se poursuivre après le phénomène. Une atteinte rétinienne peut ne provoquer aucune douleur au moment de l'exposition. Certains symptômes peuvent toutefois apparaître dans les heures qui suivent : vision floue, baisse de la vision, apparition d'une tache sombre ou d'une zone floue au centre du champ visuel, déformation des images ou sensibilité inhabituelle à la lumière.

En cas d'apparition de l'un de ces signes après avoir regardé le Soleil, il est recommandé de consulter rapidement un professionnel de santé spécialisé en ophtalmologie.