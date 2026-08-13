Maroc: Ceuta - Le pays annonce un renforcement du maillage sécuritaire après de nouveaux appels

13 Août 2026
Radio France Internationale
Par François Hume-Ferkatadji

Le ministère de l'Intérieur a mis en garde les Marocains désireux de franchir illégalement la frontière entre le royaume et les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla. Sur internet, de nouveaux appels à des rassemblements, dans l'optique d'un franchissement collectif de la frontière, se font entendre. La date du 15 août prochain circule sur les réseaux.

Des messages circulent sur TikTok, Instagram et Facebook, appelant à un nouveau franchissement collectif le 15 août prochain à Ceuta, mais également à Melilla. Les 30 et 31 juillet derniers, plus de 70 000 personnes avaient répondu à ses appels, selon la Guardia civile espagnole, et avaient réussi à entrer illégalement à Ceuta, enclave espagnole située au nord du Maroc.

Ces candidats à l'Europe avaient franchi la frontière par la voie terrestre ou à la nage. Au moins 141 personnes se sont noyées et ont perdu la vie, selon une ONG espagnole. Un événement qui a créé une onde de choc des deux côtés de la Méditerranée. Le gouvernement marocain a été vivement critiqué pour avoir gardé le silence pendant quatre jours à la suite de ce drame.

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Cette fois, le ministère de l'Intérieur prévient : toute personne cherchant à prendre part à ces rassemblements sera empêchée, voire arrêtée, et des procédures judiciaires pourront être engagées, a prévenu le porte-parole du ministère. Par ailleurs, l'Intérieur a annoncé une vague d'arrestations contre un groupe de personnes soupçonnées d'être les auteurs de messages diffusés sur les réseaux sociaux incitant à se rendre à Ceuta, sans donner davantage de détails sur les profils concernés.

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