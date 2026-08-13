Ile Maurice: La poursuite souhaite modifier une charge contre Ajay Gunness

Le procès intenté au ministre des Infrastructures nationales, Ajay Gunness, a pris une nouvelle tournure, ce mercredi 12 août, devant la cour de Curepipe. Alors que la défense devait pouvoir poursuivre le travail autour des éléments de l'enquête, la poursuite a demandé à la cour l'autorisation de modifier l'un des chefs retenus contre le ministre.

Au coeur de cette démarche : le deuxième chef d'accusation, relatif au refus allégué de se soumettre aux prélèvements destinés à déterminer son éventuelle alcoolémie. Me Pareemala Devi Mauree, Assistant Director of Public Prosecutions, a sollicité l'ajout des termes «or two specimens of urine» après la mention d'un échantillon de sang. Concrètement, l'accusation serait ainsi appelée à reprocher à Ajay Gunness d'avoir volontairement et illégalement refusé de fournir un échantillon de sang ou deux échantillons d'urine.

La demande n'a pas été accueillie sans réaction de la défense. Me Rishi Hurdowar, qui représente désormais Ajay Gunness, a fait comprendre à la cour que son camp n'avait été informé de cette modification que quelques minutes avant que l'affaire ne soit appelée. Dans ces circonstances, l'avocat a demandé du temps afin d'examiner la proposition de la poursuite et de déterminer la position qu'il entend adopter.

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La magistrate a donc renvoyé l'affaire au 20 août. La prochaine audience permettra à la défense d'indiquer si elle consent à l'amendement ou entend s'y opposer. Dans ce dernier cas, les arguments des deux parties pourraient être entendus avant que la cour ne se prononce.

Ajay Gunness est poursuivi dans le cadre d'un contrôle routier effectué à Floréal, le 9 janvier 2023. Quatre accusations avaient été retenues contre lui, dont la conduite sous l'influence de l'alcool et différents refus liés aux tests sollicités par les policiers. Le ministre, qui a toujours contesté les accusations, plaide non coupable.

Cette nouvelle étape intervient alors que le dossier connaît déjà un développement procédural important : en juillet, la cour avait autorisé la défense à faire rappeler le Chief Inspector Bhunjun, enquêteur principal, afin qu'il puisse être à nouveau contre-interrogé. Le procès se retrouve ainsi, une nouvelle fois, au centre d'un débat portant davantage sur la procédure et le contenu précis du dossier que sur le fond des accusations.