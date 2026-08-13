Ile Maurice: Gervais Gua devient le CEO de la SBM Bank

La nomination de Gervais Gua au poste de Chief Executive Officer (CEO) de la SBM Bank (Mauritius) Ltd est désormais confirmée. L'annonce a été faite tard dans l"après-midi de ce mercredi 12 août par le chairman du board, Rundheersing Bheenick, dans un message adressé aux membres de la banque, après l'obtention des autorisations réglementaires requises auprès de la Banque de Maurice et de la Financial Services Commission.

Gervais Gua avait rejoint SBM Bank en décembre 2025 en tant que Chief Operating Officer, avant d'assumer les fonctions d'Officer-in-Charge à partir de mars 2026. Sa nomination au poste de CEO vient ainsi formaliser une responsabilité qu'il exerce déjà depuis plusieurs mois.

Fort de près de trois décennies d'expérience dans la banque, la gestion de patrimoine, les marchés de capitaux et les services financiers réglementés, Gervais Gua a notamment occupé des fonctions de direction chez Deutsche Bank à Maurice et au sein des activités financières de Reliance/Nippon Life à Singapour.

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Selon Rundheersing Bheenick, son passage à la tête des opérations de SBM Bank a été marqué par un renforcement de la gouvernance, des contrôles, de la gestion des risques et de la qualité des actifs. Sa stratégie repose désormais sur trois axes, «Stabilise, Build and Transform», avec l'ambition de consolider les fondamentaux de la banque et d'accélérer sa transformation.