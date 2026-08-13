Algérie: Djellaoui examine l'état d'avancement des deux projets avec un groupe chinois

Alger — Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djellaoui, a examiné, mercredi au siège du ministère, avec le directeur général adjoint du groupe China Communications Construction Group (CCCG), Chen Zhong, l'état d'avancement des projets d'extension du port phosphatier d'Annaba et de la ligne minière Est, auxquels contribuent des entreprises chinoises.

M. Chen Zhong effectue une visite en Algérie pour suivre l'état d'avancement des travaux du projet d'extension du port phosphatier d'Annaba ainsi que des tronçons du projet de la ligne minière Est, selon un communiqué du ministère.

Lors de la rencontre qui a vu la présence de nombre de cadres centraux du ministère, du directeur général de l'Agence nationale de réalisation des infrastructures portuaires (ANRIP), ainsi que de représentants des deux filiales du groupe chinois à savoir China Road & Bridge Corporation (CRBC) et China Harbour Engineering Company (CHEC), une réunion de coordination a été tenue, au cours de laquelle a été présenté un exposé exhaustif sur l'état d'avancement des travaux des deux projets.

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La réunion a permis aussi de passer en revue la cadence de réalisation enregistrée, ainsi que le niveau de respect du calendrier établi, outre l'examen des procédures prises pour assurer le bon déroulement des travaux et en accélérer le rythme, de manière à réaliser les objectifs fixés dans les délais impartis.

L'accent a été mis, lors de la réunion, sur l'importance de poursuivre la coordination entre les différentes parties concernées, de suivre le déroulement des travaux sur le terrain et de veiller à lever les difficultés et les obstacles susceptibles de freiner leur avancement, de manière à garantir la mise en oeuvre des projets selon le calendrier fixé, au vu de leur caractère stratégique et de leur importance dans le soutien et le développement des infrastructures portuaires et minières, ajoute la même source.

A cette occasion, M. Djellaoui a instruit de poursuivre le travail assidu, de renforcer la coordination entre les différentes parties concernées et de lever l'ensemble des difficultés et des entraves, le cas échéant, en coordination avec les services compétents, tout en veillant au respect des délais impartis et des normes de qualité requises.

Dans le cadre du suivi sur le terrain des deux projets et afin de s'enquérir de l'avancement des travaux, le directeur général adjoint du groupe chinois devrait effectuer une visite d'inspection aux projets d'extension du port phosphatier d'Annaba et de la ligne minière Est, en présence d'un représentant du ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, des représentants des entreprises chinoises chargées de la réalisation, ainsi que des représentants de l'ANRIP et de l'Agence nationale d'études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (ANESRIF), ajoute le communiqué.