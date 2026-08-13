Algérie: Observation de l'éclipse solaire dans le ciel algérien à travers différentes wilayas du pays

Alger — L'éclipse solaire partielle a été observée, mercredi soir, dans le ciel algérien, un phénomène exceptionnel suivi par de nombreux citoyens à travers différentes wilayas du pays.

En prévision de cet événement, le ministère de la Jeunesse, en collaboration avec plusieurs associations, a organisé une observation à l'échelle nationale de ce phénomène astronomique singulier qui a suscité l'intérêt des passionnés d'astronomie et des observateurs.

Dans ce cadre, la plage des Sables d'Or à Zéralda (Alger) a abrité une vaste opération nationale d'observation et de suivi de ce phénomène, à laquelle ont pris part des clubs d'astronomie relevant des établissements de jeunes et des associations spécialisées partenaires du secteur, en présence de plus de 2.000 enfants issus de différents centres de vacances et de loisirs à travers le pays.

A cette occasion, le sous-directeur au ministère de la Jeunesse, Youcef Koratbi, a souligné que cette activité scientifique constitue "la concrétisation du projet pédagogique unifié" lancé cette année par le ministère en vue de renforcer les compétences scientifiques et technologiques, notamment chez les enfants.

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Le ministère "a mobilisé l'ensemble des clubs d'astronomie récemment créés et mis à disposition des appareils d'observation et des télescopes professionnels permettant aux enfants de vivre une expérience exploratoire, tout en respectant pleinement les recommandations des spécialistes, afin de garantir la sécurité de tous les participants".

De leur côté, nombre des jeunes ont salué "l'organisation optimale" assurée par le ministère de la Jeunesse, ainsi que le respect par les participants des consignes et des orientations préventives qui leur ont été fournies, à l'occasion de cet évènement astronomique exceptionnel.

L'éclipse est visible depuis l'Algérie à des degrés variables selon le lieu d'observation. Le taux d'occultation du disque solaire a atteint environ 97 %, tandis qu'il s'élève à 96 % à Alger, avant de diminuer progressivement à mesure que l'on se dirige vers l'est et le sud.