Algérie: Adjal préside une réunion sur les préparatifs anticipés pour l'été 2027

Alger — Le ministre de l'Energie et des Energies renouvelables, Mourad Adjal, a présidé mercredi à Alger, une réunion de coordination, consacrée à l'examen et au suivi des préparatifs anticipés pour l'été 2027, indique un communiqué du ministère.

La réunion s'est tenue au siège du ministère, en présence de nombre de cadres centraux du secteur et des responsables principaux du groupe Sonelgaz, "dans le cadre du suivi permanent des différents dossiers liés à l'activité du secteur de l'Energie et des Energies renouvelables, en prévision des exigences de la prochaine étape", ajoute le communiqué.

Lors de cette réunion, des exposés ont été présentés sur le niveau de préparation des infrastructures et installations énergétiques, ainsi que sur le renforcement des capacités de production, de transport et de distribution, outre l'examen des mesures et dispositions proactives pour répondre aux niveaux de demande attendus en période de pics de consommation.

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La réunion a également été une occasion pour examiner l'état d'avancement des préparatifs et programmes établis, de même que les différents besoins et mesures à prendre pour renforcer le niveau de préparation et anticiper les défis potentiels, tout en assurant une coordination optimale entre les différentes structures et établissements concernés, ajoute le communiqué.

A cette occasion, le ministre a donné une série d'orientations, soulignant la nécessité de respecter scrupuleusement les délais fixés, d'accélérer le rythme d'exécution des différentes mesures et programmes établis, de mobiliser pleinement et à l'avance les différentes structures et établissements du secteur en prévision de l'été 2027, ainsi que de veiller à assurer la disponibilité du système énergétique et la pérennité du service public dans les meilleures conditions.

Le ministre a affirmé que "le citoyen demeure toujours au coeur des priorités du secteur de l'Energie et des Energies renouvelables", et que garantir la continuité et la qualité du service qui lui est fourni constitue un objectif essentiel que qui doit être réalisé avec toute responsabilité requise, selon le communiqué.