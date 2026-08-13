Algérie: Ait Messaoudene reçoit l'ambassadeur de la République du Kazakhstan au pays

Alger — Le ministre de la Santé, Mohamed Seddik Ait Messaoudene, a reçu l'ambassadeur de la République du Kazakhstan auprès de l'Algérie, Anuarbek Akhmetov, indique, mercredi, un communiqué du ministère.

La rencontre, tenue au siège du ministère, en présence des cadres de l'administration centrale, a été l'occasion de s'entretenir sur l'état et les perspectives de la coopération entre l'Algérie et le Kazakhstan dans le domaine de la santé, et d'échanger les vues sur les voies et moyens de développer le partenariat entre les deux pays, ainsi que les expertises et les expériences.

Dans ce cadre, le ministre a présenté un exposé sur le système de santé en Algérie, notamment les efforts consentis en matière de prévention et de rapprochement des services de santé du citoyen, en sus de l'évolution que connait le secteur, notamment dans le domaine de la modernisation des modalités de prise en charge sanitaire.

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Le ministre a également passé en revue, à cette occasion, l'expérience algérienne dans nombre de domaines, notamment la transplantation d'organes et la recherche scientifique, tout en relevant "le rôle central" accompli par l'Institut Pasteur Algérie (IPA) dans les domaines de la recherche scientifique, du diagnostic de référence et de la surveillance épidémiologique, ainsi que dans le développement des compétences et le renforcement de la coopération scientifique dans le domaine de la santé, à même de contribuer au soutien du système national de santé.

De son côté, l'ambassadeur de la République du Kazakhstan a évoqué l'expérience kazakhstanaise dans le domaine de la transplantation d'organes, notamment la transplantation cardiaque, ainsi que l'évolution réalisée dans le domaine de la lutte contre le cancer.

A cet égard, les deux parties ont réaffirmé leur attachement à poursuivre l'action commune, afin de développer la coopération algéro-kazakhstanaise dans le domaine de la santé et d'identifier les domaines prioritaires susceptibles d'ouvrir de nouvelles perspectives de partenariat entre les établissements et organismes de santé des deux pays, conclut le communiqué.