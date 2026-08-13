Congo-Brazzaville: Réinsertion sociale - Le centre d'Aubeville accueille ses premiers pensionnaires

Le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, a officiellement inauguré, le 12 août, le centre d'insertion et de réinsertion des jeunes d'Aubeville situé à environ 13 km de Madingou, dans le département de la Bouenza.

Doté d'une capacité d'accueil de 400 personnes à terme, le centre d'Aubeville vise à offrir une seconde chance aux jeunes en décrochage scolaire et ceux en conflit avec la loi. Il comporte en son sein plus d'une trentaine de bâtiments, notamment des salles de classe, des dortoirs, un amphithéâtre, des ateliers de formation et d'apprentissage en soudure, en menuiserie, en agro-pastorale et en pâtisserie, en sus d'un dispositif de désintoxication avec trente-deux lits.

Construit sur une superficie de treize hectares, le cendre d'Aubeville est également équipé des dortoirs, d'un réfectoire et de deux centres de santé intégré pour une prise en charge médicale des pensionnés et de la population environnante, d'un centre de désinfection à vocation nationale et régionale, d'un plateau technique adapté à l'addiction aux substances psychotoxiques, d'un dispositif de traitement d'eau et des installations sportives.

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La première cohorte, soit deux cents jeunes, bénéficiera pendant treize mois d'une formation professionnelle et d'un encadrement militaire sans armes de trois mois. selon le directeur du centre, Séraphin Hilaire Okoko, le modèle de prise en charge des jeunes dans centre se fera dans une approche multidisciplinaire. La première phase consiste à leur inculquer le respect des institutions en intégrant une école de cohésion, l'éducation multiple. La deuxième porte sur la formation qualifiante pour leur insertion socio-professionnelle, tandis que la troisième est celle de leur intégration dans la vie active.

Placé sous la tutelle du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Education civique, ce premier centre, en attendant d'autres en construction dont celui d'Otsendé prévu accueillir les jeunes filles, a bénéficié dans sa mise en oeuvre de l'appui des partenaires techniques publics et des agences du système des Nations unies, notamment l'Unesco, le Pnud et l'Unicef.

« Ce centre constitue une réponse à la délinquance juvénile due au décrochage scolaire, et la consommation des substances narcotiques. Il permet de favoriser une éducation et une réinsertion sociale des jeunes », a précisé le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Education civique, Hugues Ngouélondélé, peu avant l'inauguration. Il a invité, par ailleurs, les pensionnaires à saisir cette occasion qui leur est offerte par l'Etat pour une nouvelle chance qui leur est accordée.

Après la coupure du ruban symbolique, le président de la République et sa suite ont procédé au planting d'arbres avant la visite du centre.