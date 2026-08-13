Soudan: La directrice du ministère de la Production de l'État de Gezira rencontre le directeur des programmes de FAO

La directrice générale du ministère de la Production et des Ressources économiques de l'État de Gezira, ministre plénipotentiaire, Dr. Arafa Mahmoud, s'est entretenu jeudi avec le directeur des programmes de l'Organisation mondiale de l'agriculture et de l'alimentation (FAO), bureau du Soudan, M. Leslie Parker, sur les moyens de coopérer avec l'organisation au cours de la prochaine phase pour la mise en oeuvre du projet de soutien à l'agriculture et à la sécurité alimentaire proposé par l'organisation, ainsi que pour trouver les mécanismes appropriés de joindre le secteur privé pour la mise en oeuvre des programmes et projets agricoles dans l'État.

La ministre plénipotentiaire a exprimé ses remerciements et salué le rôle majeur joué par l'Organisation de la FAO envers les questions de la production agricole et l'attention qu'elle porte aux producteurs.

De son côté, le directeur des programmes de l'organisation a expliqué que leur visite visait à mettre en oeuvre le projet de soutien à l'agriculture et à la sécurité alimentaire, en mettant l'accent sur l'État de Gezira, dont jouit des ressources naturelles qui lui permettent de devenir le « panier alimentaire » du Soudan et du monde.