Sénégal: Exportations du Sénégal - Une hausse de 4,4% enregistrée en juin 2026

Au mois de juin 2026, les exportations du Sénégal s'élèvent à 524,7 milliards de FCFA contre 502,8 milliards de FCFA au mois précédent, soit une hausse de 4,4%.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), cette progression est expliquée par le relèvement des expéditions d'or non monétaire (126,4 milliards de FCFA au mois de juin 2026 contre 59,6 milliards de FCFA le mois précédent), de gaz naturel liquéfié (45,0 milliards de FCFA contre 15,1 milliards de FCFA) et de produits pétroliers raffinés (57,2 milliards de FCFA contre 50,9 milliards de FCFA).

Cependant, souligne l'Ansd, la baisse des exportations de pétrole brut (87,7 milliards de FCFA contre 208,8 milliards de FCFA), d'acide phosphorique (7,3 milliards de FCFA contre 28,6 milliards de FCFA) et de conserves de poisson (3,0 milliards de FCFA contre 4,4 milliards de FCFA) a limité cette hausse. Comparées au mois de juin 2025, les exportations progressent de 2,0%.

Leur cumul à fin juin 2026 s'est établi à 3 154,3 milliards de FCFA contre 2 840,3 milliards de FCFA pour la même période de 2025, soit une progression de 11,1%.

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Au cours du mois de juin 2026, les principaux produits exportés sont l'or non monétaire (126,4 milliards de FCFA), le pétrole brut (87,7 milliards de FCFA), les produits pétroliers raffinés (57,2 milliards de FCFA), le gaz naturel liquéfié (45, milliards de FCFA), les poissons frais de mer (23,0 milliards de FCFA) et le ciment hydraulique (14,9 milliards de FCFA).

Les principaux clients du Sénégal sont la Suisse (22,5%), l'Espagne (14,7%), le Mali (13,5%), l'Inde (7,4%), les Pays Bas (6,2%) et la Chine (3,3%).