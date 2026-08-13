Sénégal: Exportations du Sénégal - Une hausse de 4,4% enregistrée en juin 2026

13 Août 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Au mois de juin 2026, les exportations du Sénégal s'élèvent à 524,7 milliards de FCFA contre 502,8 milliards de FCFA au mois précédent, soit une hausse de 4,4%.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), cette progression est expliquée par le relèvement des expéditions d'or non monétaire (126,4 milliards de FCFA au mois de juin 2026 contre 59,6 milliards de FCFA le mois précédent), de gaz naturel liquéfié (45,0 milliards de FCFA contre 15,1 milliards de FCFA) et de produits pétroliers raffinés (57,2 milliards de FCFA contre 50,9 milliards de FCFA).

Cependant, souligne l'Ansd, la baisse des exportations de pétrole brut (87,7 milliards de FCFA contre 208,8 milliards de FCFA), d'acide phosphorique (7,3 milliards de FCFA contre 28,6 milliards de FCFA) et de conserves de poisson (3,0 milliards de FCFA contre 4,4 milliards de FCFA) a limité cette hausse. Comparées au mois de juin 2025, les exportations progressent de 2,0%.

Leur cumul à fin juin 2026 s'est établi à 3 154,3 milliards de FCFA contre 2 840,3 milliards de FCFA pour la même période de 2025, soit une progression de 11,1%.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au cours du mois de juin 2026, les principaux produits exportés sont l'or non monétaire (126,4 milliards de FCFA), le pétrole brut (87,7 milliards de FCFA), les produits pétroliers raffinés (57,2 milliards de FCFA), le gaz naturel liquéfié (45, milliards de FCFA), les poissons frais de mer (23,0 milliards de FCFA) et le ciment hydraulique (14,9 milliards de FCFA).

Les principaux clients du Sénégal sont la Suisse (22,5%), l'Espagne (14,7%), le Mali (13,5%), l'Inde (7,4%), les Pays Bas (6,2%) et la Chine (3,3%).

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.