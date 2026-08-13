Sénégal: Importations du Sénégal - L'Ansd note une progression de 26,7% en juin dernier

Les importations de biens au mois de juin 2026 se chiffrent à 653,6 milliards de FCFA contre 516,1 milliards de FCFA au mois précédent, soit une progression de 26,7%.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) qui donne l'information, ce résultat s'explique par la hausse des achats à l'extérieur de produits pétroliers raffinés (248,5 milliards de FCFA au mois de juin 2026 contre 116,1 milliards de FCFA le mois précédent), d'autres matériels de transport (16,4 milliards de FCFA contre 5,4 milliards de FCFA) et d'engrais (7,0 milliards de FCFA contre 1,7 milliards de FCFA).

Toutefois, la baisse des achats à l'extérieur d'huile brute de pétrole (4,0 milliards contre 62,8 milliards de FCFA le mois précédent) et de riz (12,5 milliards de FCFA contre 24,7 milliards de FCFA) a atténué cette progression. Comparées au mois de juin 2025, les importations ont bondi de 20,0%.

Leur cumul à fin juin 2026 s'établit à 3 283,5 milliards de FCFA contre 3 568,8 milliards de FCFA pour la même période de 2025, soit une régression de 8,0%.

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Les principaux produits importés, au cours de la période sous revue, sont les produits pétroliers raffinés (248,5 milliards de FCFA), les autres machines et appareils (46,4 milliards de FCFA), les produits pharmaceutiques (20,8 milliards de FCFA), le froment et méteil (20,2 milliards de FCFA) et les métaux communs (20,0 milliards de FCFA).

Les principaux fournisseurs du Sénégal au mois de juin 2026 sont la République populaire de Chine (14,1%), la France (13,3 %), les Etats Unis d'Amérique (11,7%), les Pays Bas (8,4%), l'Inde (4,3%), les Emirats Arabes Unis (4,1%) et la Russie (4,1%).

Le solde de la balance commerciale s'établit à -128,9 milliards de FCFA au mois de juin 2026 contre -13,3 milliards de FCFA au mois précédent. Cette évolution résulte principalement de l'aggravation du déficit commercial vis-à-vis de la France (-78,9 millions de FCFA contre -36,0 milliards de FCFA au mois précédent), des Etats Unis d'Amériques (-70,3 millions de FCFA contre -29,6 milliards de FCFA), de la Turquie (-24,4 millions de FCFA contre -13,5 milliards de FCFA) et des Pays Bas (-22,9 milliards de FCFA contre +125,6 milliards de FCFA).

Cependant, l'amélioration du solde vis-à-vis, de la Suisse (+116,1 milliards de FCFA contre +50,9 milliards de FCFA au mois de mai 2026), du Mali (+70,5 milliards de FCFA contre +40,2 milliards de FCFA) et de l'Espagne (+65,8 milliards de FCFA contre -2,3 milliards de FCFA) a limité cette baisse de la balance commerciale. Le cumul du solde à fin juin 2026 s'établit à -129,2 milliards de FCFA contre -728,5 milliards de FCFA à la même période en 2025.