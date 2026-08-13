Au titre de l'exercice 2025, la Société africaine de plantation d'hévéas (SAPH) mettra en paiement son dividende annuel de 12,497 milliards de FCFA, ont informé les responsables de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) où est cotée cette entreprise depuis le 16 septembre 1998.

Avec un capital comportant 25 558 005 actions, cela correspond à un dividende brut par action de 489 FCFA. La société appliquera une retenue de 12% au titre de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM) pour les personnes physiques, soit un dividende net par action de 430,32 FCFA et 10% pour les personnes morales, soit un dividende net par action de 440,1 FCFA.

Selon les dirigeants de la BRVM, la date de fermeture des registres étant fixée au vendredi 28 août 2026, le titre SAPH Côte d'Ivoire cotera ex-dividende le jeudi 27 août 2026. Les investisseurs qui souhaitent acquérir encore des actions de cette entreprise ont donc jusqu'au mercredi 26 août 2026 pour le faire. Passé ce délai, tous les ordres de bourse en attente dans le système de négociation de la BRVM, seront annulés.

A l'issue de l'exercice 2025, le résultat net après impôts de la SAPH a enregistré une hausse de 33% selon les comptes certifiés par les commissaires aux comptes rendu public par la direction de l'entreprise.

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Ce résultat net affiche un solde de 25 milliards de FCFA contre 19 milliards de FCFA en 2024. Quant au chiffre d'affaires, il a augmenté de 61,393 milliards à 340,830 milliards de FCFA contre 279,437 milliards de FCFA en 2024.

Durant la période sous revue, la société a vu sa valeur ajoutée progresser de 18,10%, se situant à +82 milliards de FCFA contre 70 milliards de FCFA en 2024.

L'excédent brut d'exploitation suit la même tendance, avec un solde de 50 milliards de FCFA contre 40 milliards de FCFA en 2024(+24%). Il en est de même du résultat d'exploitation qui se situe à 38,134 milliards de FCFA contre 29,445 milliards FCFA en 2024, soit une progression de 30%.

Le résultat des activités ordinaires est également dans la même dynamique avec un solde de 35 milliards de FCFA contre 26 milliards de FCFA en 2024, soit une progression de 35%.