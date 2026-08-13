Sénégal: Transfert de revenus extractifs aux collectivités territoriales - Le CN-ITIE reconnaît les faibles performances du pays

Dakar — Les transferts aux collectivités territoriales sénégalaises de fonds tirés des revenus du secteur extractif est l'indicateur dans lequel le Sénégal obtient de moins bons résultats, a signalé le président du Comité national de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (CN-ITIE), Thialy Faye.

Ce constat l'amène à plaider pour le versement intégral des fonds dus aux collectivités par l'État et les compagnies minières et pétrolières.

"Le point le plus en vue, c'est naturellement les transferts infranationaux", a signalé M. Faye dans une interview accordée à l'APS, indiquant que le Sénégal a obtenu de l'instance internationale mère des comités ITIE la note de 50 sur 100, concernant le transfert aux collectivités territoriales de fonds tirés des revenus extractifs du pays.

C'est le domaine où la note du Sénégal est le plus faible, selon Thialy Faye.

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Le CN-ITIE a élaboré un plan d'action prenant en compte des efforts à fournir pour que le secteur extractif attribue davantage de fonds - des redevances minières en font partie - aux communes et aux conseils départementaux, a-t-il assuré.

Les fonds à verser par les compagnies du secteur extractif et l'État aux collectivités territoriales ont été institués, a rappelé le président du CN-ITIE, soulignant qu'il ne reste qu'à procéder à leur distribution.

Le Comité national de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives a entamé des discussions avec les ministères concernés en vue de la résolution de ce problème, selon son président.

"Nous continuons [...] à attirer l'attention des autorités sur cette question-là"

Les départements ministériels concernés se sont engagés à procéder à la distribution de certaines ressources, celles des années 2020, 2022 et 2023 notamment, a-t-il dit, ajoutant que l'État est en train d'affiner le cadre règlementaire et législatif du transfert des fonds nécessaires aux communes et aux conseils départementaux.

Thialy Faye assure que le CN-ITIE continuera à attirer l'attention des autorités sur la nécessaire distribution de ressources tirées du secteur minier et des hydrocarbures aux collectivités territoriales.

"Nous continuons naturellement à attirer l'attention des autorités sur cette question-là", a répondu M. Faye à la question de savoir si le CN-ITIE s'implique ou pas dans la satisfaction des revendications des travailleurs du secteur extractif.

À son avis, c'est une nécessité, pour le Sénégal, de s'atteler à l'amélioration des indicateurs dans lesquels il a fait de moins bonnes performances lors des dernières évaluations de l'ITIE mère, dont le siège se trouve à Oslo, en Norvège.

En mars dernier, le conseil d'administration de ladite organisation internationale a relevé "la performance exceptionnelle" du Sénégal en matière de publication des données relatives aux revenus du secteur extractif.

"Le Sénégal a obtenu un très bon score général de 89 points sur 100 dans la mise en oeuvre de la norme ITIE", a indiqué cette instance chargée d'évaluer les performances des États dans les industries extractives.