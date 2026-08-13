Sénégal: La déclaration de patrimoine du chef de l'Etat et le Budget 2027 au menu des quotidiens

Dakar — La proposition de loi portant modification de l'article 37 de la Constitution relative à la déclaration de patrimoine du président de la République et le Budget 2027 sont au menu des quotidiens reçus, jeudi, à l'Agence de presse sénégalaise (APS).

Sud Quotidien rapporte que "la majorité Pastef met les petits plats dans les grands pour sauvegarder sa proposition de loi n°33/2026 portant modification de l'article 37 de la Constitution, relative à la déclaration de patrimoine du président de la République et à l'encadrement des fonds spéciaux, communément appelés +fonds politiques+"

Selon Sud, "la majorité parlementaire Pastef a accepté, en commission, d'élargir au président de l'Assemblée nationale et au Premier ministre l'obligation de déclaration et de publication du patrimoine prévue dans la proposition de loi n°33/2026. Une concession qui permet d'éviter un nouveau bras de fer avec l'Exécutif et, surtout, le risque d'un recours au Conseil constitutionnel".

Pour le quotidien Les Echos, le président Bassirou Diomaye Faye "engage l'équilibre de la terreur".

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"Ça se joue vraiment entre l'exécutif et le parlement. Le duel entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye s'intensifie de plus en plus. Alors qu'un groupe de députés de la majorité a déposé une proposition de loi contraignant désormais tout chef d'Etat à déclarer son patrimoine au début mais aussi à la fin de son mandat, avec publication des dits documents par le Conseil constitutionnel, Bassirou Diomaye Faye a tout simplement riposté avec un amendement, qui élargit la mesure au Premier ministre mais aussi au président de l'Assemblée nationale. Après tergiversations et acerbes critiques, la majorité des députés a voté en faveur de cet amendement", écrit le journal.

Selon Le Quotidien, "le Garde des sceaux élargit la déclaration de patrimoine au sommet de l'Etat"

"En pleine session parlementaire extraordinaire, le gouvernement renforce le projet de réforme constitutionnelle sur la probité des dirigeants. Un amendement présenté par le Garde des sceaux, Me Moussa Sarr, élargit l'obligation de publication des déclarations de patrimoine à l'entrée et à la sortie de charge du Premier ministre et du président de l'Assemblée nationale", souligne la publication.

Selon WalfQuotidien, "les Sénégalais devraient être édifiés sur les biens des trois plus hautes autorités du pays" tandis que pour L'Info, "le président de la République affiche sa volonté d'étendre l'obligation de déclaration et de publication du patrimoine aux principales autorités au sommet de l'État".

Concernant la Loi de finances 2027, Sud Quotidien note que la Direction générale du Budget "parie sur une dépense publique plus efficace".

Sur le même sujet, Le Soleil rapporte que le gouvernement "a notifié aux institutions et aux départements ministériels une enveloppe budgétaire indicative globale de 2.451 milliards de FCfa pour l'année 2027, hors dépenses de personnel, de service de la dette et de ressources extérieures".

"Ce montant se répartit entre 1.470,2 milliards de FCfa consacrés au fonctionnement et 980,7 milliards destinés aux investissements. L'annonce a été faite, mercredi, à Dakar, lors du lancement officiel des travaux préparatoires du budget 2027 (...), indique le journal.