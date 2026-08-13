Sénégal: Le pétrole et le gaz ont agrandi le champ de supervision du CN-ITIE, selon son président

Dakar — L'exploitation des ressources gazières et pétrolières du Sénégal a élargi le champ de supervision du Comité national de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (CN-ITIE) et a soumis ladite instance à de nouvelles exigences relatives à la supervision des revenus du pétrole et du gaz, a appris l'APS de son président, Thialy Faye.

La production d'hydrocarbures au Sénégal "bouleverse fondamentalement la mission de l'ITIE", a-t-il dit.

Depuis l'exploitation du pétrole de Sangomar (ouest) et du gaz de Grand Tortue Ahmeyim (nord), le CN-ITIE a ouvert "un nouveau champ de supervision" du secteur extractif, a signalé M. Faye dans une interview accordée à l'APS.

"L'institution doit désormais intégrer dans son travail la gestion des revenus issus du pétrole et du gaz, le suivi également d'un secteur jugé particulièrement complexe, qui oblige à s'intéresser aux coûts, à leur audit et à la supervision de la production", a-t-il expliqué.

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Cette évolution donne plus d'ampleur à la mission du CN-ITIE en raison du caractère technique et complexe des hydrocarbures, selon Thialy Faye.

Depuis que le Sénégal exploite ses ressources pétrolières et gazières, "le CN-ITIE a l'obligation absolue de disséquer et de simplifier l'information pour la rendre plus accessible", a souligné M. Faye.

Le Comité national de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives s'oblige à mieux faire comprendre aux Sénégalais les mécanismes de la production d'hydrocarbures et la clé de répartition des revenus, d'après son président.

Faire de la transparence un véritable outil de gouvernance du secteur extractif

"Cette nécessité de rendre l'information plus accessible renforce la volonté de faire de la transparence un véritable outil de gouvernance du secteur extractif", a-t-il souligné.

"Le CN-ITIE entend également renforcer sa mission de prévention des risques liés à l'exploitation des ressources naturelles. Pour éviter 'la malédiction des ressources naturelles', nous sommes obligés de mieux les gérer", a dit Thialy Faye.

"Beaucoup de citoyens ne comprendront pas, si les informations sont simplement publiées sans être expliquées", a poursuivi M. Faye en rappelant les efforts fournis par le CN-ITIE en matière de communication.

Selon lui, ces efforts consistent à effectuer des tournées dans les collectivités territoriales, à tenir des forums auxquels sont associés les citoyens et à produire des contenus audiovisuels dans diverses langues locales, pour expliquer le fonctionnement du secteur extractif et informer le public de l'usage fait de ses revenus.

"Nous allons continuer à renforcer cette communication", a promis le président du Comité national de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives.

Selon M. Faye, la mission du CN-ITIE a pris de l'ampleur dans un contexte où la transparence ne consiste plus seulement à publier les flux financiers, un contexte où les citoyens sont exigeants quand il est question de l'usage fait des recettes générées par leurs ressources naturelles également.