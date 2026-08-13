Sénégal: Passy - Les inondations désormais conjuguées au passé grâce aux efforts entamés en 2022

Passy (Fatick) — Le maire de la commune de Passy, dans le département de Foundiougne (Fatick, centre), Mame Baye Niass, a affirmé que les problèmes d'inondations avaient été résolus dans cette ville, grâce aux efforts entrepris depuis 2022.

"Depuis 2022, on n'a plus de problèmes d'inondations dans la ville de Passy, et je prends à témoin tous les habitants. Ces problèmes d'inondations ont été résolus", a-t-il dit mercredi dans un entretien accordé à l'APS.

Il a rappelé qu'auparavant, la commune enregistrait des morts liés à ces catastrophes. "Des familles entières se refugiaient alors dans les écoles, ce qui empêchaient l'effectivité de la rentrée des classes", a-t-il ajouté.

L'édile de Passy a expliqué qu'à son élection en 2022 à la tête du conseil municipal de Passy, sa première action pour lutter contre les inondations en tant qu'ingénieur a été de réaliser des levées topographiques pour étudier l'évacuation des eaux pluviales et ainsi soulager la population de la commune.

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Selon lui, ce dispositif a permis aux habitants, habitués à se réfugier dans les écoles lors des inondations, de rester chez eux en toute sécurité, dès la même année.

Au-delà des levées topographiques, a-t-il poursuivi, les études menées avec nos partenaires mous permettent désormais de réaliser des ouvrages d'assainissement.

"Grâce à l'installation de caniveaux PVC de 200 millimètres de diamètre et de 34 regards, nous pouvons évacuer les eaux pluviales vers le point le plus bas de la commune", affirme M. Niass, par ailleurs directeur général de l'Agence de construction des bâtiments et édifices publics (ACBEP).

L'élu territorial a précisé qu'une ville comme Passy en expansion, en développement, en construction, dont les moyens ne sont pas au rendez-vous, fait naturellement face à une multitude de constructions qui densifient l'urbanisation et obstruent le passage naturel des eaux à certains endroits.

"Cette situation est à l'origine de la stagnation d'eaux de pluie que nous commençons à enregistrer dans la partie est du quartier Léona. Il s'y ajoute que le nouveau lycée que nous avons acquis pour la ville est implanté dans un endroit qui constituait le lit naturel de l'eau, un bas-fond où stagnait une grande partie des eaux qui nous venaient de Darou Salam", a expliqué le maire de la commune de Passy.

Face à ce constat, Mame Baye Niass lance un appel aux plus hautes autorités y compris le directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS), pour réaliser d'autres ouvrages d'assainissement.

"Nous avons ici la chance d'avoir un point bas non loin, qui se raccorde directement au bras de mer de Kaolack, pouvant faciliter l'assainissement au niveau de cette partie de la ville de Passy", a-t-il relevé, en admettant que l'assainissement constitue un "souci" dans cette partie de la commune.

Il a annoncé par ailleurs un programme de voirie à réaliser avec la Banque mondiale et le Programme de modernisation des villes (PROMOVILLES) qui inclut un système d'assainissement.