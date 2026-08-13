Ethiopie: L'initiative « Green Legacy » du pays pourrait attirer des financements internationaux en faveur du climat

Addis Ababa — L'initiative « Green Legacy » (GLI) de l'Éthiopie pourrait permettre au pays d'attirer d'importants financements internationaux en faveur du climat au cours des trois à quatre prochaines années.

Kindie Tesfaye, responsable de l'adaptation au changement climatique et de la résilience au sein de l'Alliance pour une révolution verte en Afrique (AGRA), a déclaré à l'ENA que l'Éthiopie était bien placée pour attirer d'importants financements mondiaux en faveur du climat.

Il a en outre souligné que les financements destinés à l'adaptation au changement climatique en Afrique restaient largement insuffisants, alors même que le continent subit les conséquences importantes des émissions générées par les pays industrialisés.

Kindie a également insisté sur la nécessité pour les mécanismes mondiaux de financement de la lutte contre le changement climatique d'augmenter d'urgence les fonds alloués à l'Afrique afin de soutenir ses efforts d'adaptation au changement climatique.

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L'initiative GLI de l'Éthiopie témoigne de l'engagement du pays à lutter contre le changement climatique par le biais d'un reboisement à grande échelle, a-t-il souligné.

Selon lui, l'Éthiopie a joué un rôle de premier plan dans la lutte contre le changement climatique grâce à son vaste programme de plantation d'arbres, qui consiste à planter des milliards de jeunes plants chaque année.

M. Kindie a également souligné le rôle essentiel de l'innovation technologique dans la mise en place d'une économie verte résiliente face au changement climatique, notant que les jeunes Africains développent diverses solutions innovantes pour relever les défis climatiques.

Il a toutefois indiqué que l'accès limité au financement et l'insuffisance des réseaux professionnels ont empêché bon nombre de ces innovations d'avoir un impact plus large à l'échelle du continent.

À cet égard, la Conférence africaine sur l'innovation, l'entrepreneuriat et le leadership des jeunes dans l'action climatique s'est tenue pendant deux jours afin de mettre en relation de jeunes innovateurs africains travaillant sur des solutions climatiques avec des investisseurs potentiels.

Kindie a en outre fait remarquer que le financement mondial de la lutte contre le changement climatique a traditionnellement accordé davantage d'importance à l'atténuation qu'à l'adaptation.

Il a donc exhorté les bailleurs de fonds internationaux à accorder une priorité égale à l'adaptation au changement climatique et à y allouer des ressources suffisantes.

Le développement à grande échelle des innovations technologiques menées par les jeunes, en particulier celles qui soutiennent une agriculture résiliente au changement climatique, est essentiel pour générer une action climatique concrète à travers l'Afrique, a-t-il déclaré.

Il a également souligné la nécessité pour les pays africains d'élargir l'accès au financement pour les jeunes entrepreneurs et de renforcer les réseaux de collaboration entre les innovateurs afin d'accélérer le développement d'une économie verte résiliente au changement climatique.