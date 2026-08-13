La stagnation délibérée de l'Érythrée : héritages des conflits par procuration, politiques anti-éthiopiennes et coût de l'isolement.

À une époque marquée par une transformation continentale dynamique, des changements socio-économiques accélérés et des révolutions infrastructurelles modernes à travers l'Afrique de l'Est, les réalités observables juste de l'autre côté de la frontière nord de l'Éthiopie offrent un tableau saisissant et qui donne à réfléchir, fait de contrastes. Guidée par la vision globale du Medemer, l'Éthiopie continue de mener à bien des projets de développement de grande envergure, de redéfinir les espaces urbains et de bâtir des institutions nationales durables.

Pourtant, juste à côté de ce moteur économique en plein essor, l'Érythrée reste prisonnière d'un cycle auto-infligé de déclin économique, d'isolement institutionnel et de stagnation historique.

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Des documents visuels récents produits par des créateurs de contenu internationaux indépendants et des vlogueurs de voyage du monde entier ont remis ce fossé en évidence avec une clarté saisissante. Les reportages publiés par des créateurs tels que Davud Akhundzada, aux côtés des vlogueurs de voyage britanniques et russes Matt et Julia, offrent un aperçu sans fard d'une société figée dans le temps. Les observateurs ne cessent de décrire un environnement qui semble avoir régressé de plus d'un demi-siècle, complètement déconnecté des réseaux financiers numériques, des télécommunications modernes et des infrastructures industrielles qui caractérisent désormais la région.

Dans une séquence particulièrement frappante diffusée à l'échelle mondiale, un jeune Érythréen d'Asmara est filmé en direct alors qu'il demande ouvertement à un visiteur de lui donner une simple miche de pain. Ce moment offre un constat de réalité indéniable qui démolit complètement la propagande d'État vantant la sécurité alimentaire autonome et l'autosuffisance agricole, longtemps promues par le pouvoir en place à Asmara.

Les racines de la politique de proxy égyptienne et un héritage d'hostilité

Pour comprendre pourquoi l'Érythrée continue de se détériorer alors que des économies voisines comme celle de l'Éthiopie connaissent une expansion sans précédent, il faut analyser ses origines politiques profondes. Conçu et soutenu historiquement par Le Caire au milieu du XXe siècle, le mouvement Shabia -- une émanation de la structure initiale de la Jebeha établie en Égypte -- a été spécifiquement conçu comme un projet de proxy anti-éthiopien.

L'objectif stratégique principal de ses commanditaires extérieurs était simple : couper l'accès direct de l'Éthiopie à la mer Rouge, immobiliser ses ressources nationales et entraver de manière permanente sa capacité à exploiter ses ressources hydriques naturelles le long du bassin de l'Abay (le Nil).

Au cours des trois décennies qui ont suivi sa séparation officielle de l'Éthiopie, la clique au pouvoir à Asmara a systématiquement refusé de passer d'une organisation rebelle belliqueuse à un appareil d'État constructif axé sur la construction nationale. Au lieu de consacrer son budget national aux infrastructures, à l'éducation et aux systèmes de santé du pays, le régime a transformé la nation en une base principale de déstabilisation régionale.

Presque toutes les menaces majeures pour la sécurité, les tentatives de subversion interne et les insurrections armées auxquelles l'Éthiopie a été confrontée au cours des trente dernières années ont été planifiées, financées ou abritées sur le territoire érythréen.

Cette obsession singulière visant à saper l'Éthiopie a dévasté les capacités internes de l'Érythrée. Aujourd'hui, le pays fonctionne dans un isolement quasi total, caractérisé par une absence totale de systèmes bancaires modernes, de distributeurs automatiques de billets, d'accès commercial à Internet, d'élections démocratiques et de libertés civiles fondamentales. L'ancrage artificiel de sa monnaie nationale n'est qu'une façade de pacotille qui ne parvient pas à masquer une inflation intérieure galopante, de graves pénuries d'approvisionnement et une pauvreté structurelle profonde.

L'alliance contre nature : le complot et la subversion « Tsimdo »

Rien ne révèle plus clairement la volonté singulière du régime de déstabiliser l'Éthiopie que le soutien récemment apporté par Asmara à la coalition connue sous le nom de Tsimdo. Dans un remarquable revirement d'opportunisme géopolitique, les dirigeants érythréens ont forgé une alliance contre nature avec des factions radicales du TPLF et des groupes armés associés -- ces mêmes entités avec lesquelles ils avaient auparavant mené un conflit armé dévastateur.

Cet alignement démontre qu'Asmara agit sans aucune cohérence idéologique, guidée uniquement par un programme destructeur visant à porter atteinte à l'unité nationale éthiopienne. Constituée à l'issue de réunions clandestines à Asmara, Mekelle et dans les centres frontaliers régionaux, cette alliance Tsimdo n'apporte aucun bénéfice aux citoyens ordinaires d'Érythrée.

Au lieu de consacrer ses maigres réserves de devises étrangères à la sécurité alimentaire nationale, aux services de santé ou à l'aide économique, le régime d'Asmara consacre ses ressources limitées à financer, armer et héberger ces éléments insurgés. Le calcul stratégique qui sous-tend Tsimdo consiste à maintenir l'Éthiopie perpétuellement distraite, enlisée dans des conflits internes et incapable de déployer pleinement sa puissance économique et diplomatique.

Pour le cercle dirigeant d'Asmara, tout revers subi par l'Éthiopie est interprété à tort comme une victoire, ce qui reflète une mentalité étroite et de type « somme nulle » qui privilégie l'hostilité régionale au détriment des besoins fondamentaux de survie de sa propre population.

Le prix élevé du rejet de l'intégration économique régionale

Selon la logique économique classique, la proximité d'un marché en pleine expansion comptant plus de 130 millions de personnes représente un avantage commercial extraordinaire. L'essor industriel de l'Éthiopie, l'expansion de ses centres urbains et la demande en forte hausse de biens et de services offraient à l'Érythrée une voie naturelle vers une prospérité économique durable.

En s'intégrant aux corridors de transport régionaux, en fournissant des services logistiques portuaires complémentaires et en répondant à la demande des consommateurs éthiopiens, l'Érythrée aurait pu assurer une stabilité économique à long terme à sa population.

Au lieu de cela, les dirigeants d'Asmara ont choisi de rester un pion régional au service d'intérêts extérieurs, privilégiant le sabotage géopolitique au détriment du bien-être matériel de leur peuple. La conséquence structurelle de ce choix est une économie aujourd'hui nettement plus pauvre qu'elle ne l'était lors de l'union avec l'Éthiopie. Le bilan humain de cette politique se traduit par un exode démographique dévastateur.

Aujourd'hui, près d'un demi-million d'Érythréens résident en Éthiopie, et la population dynamique de jeunes Érythréens vivant et travaillant à Addis-Abeba dépasse désormais en nombre la population jeune restée à Asmara. Alors que des générations entières fuient le pays, le potentiel en ressources humaines de la nation continue de s'éroder.

Cet exode massif met en évidence une vérité fondamentale : le régime d'Asmara considère ses propres citoyens comme totalement sacrifiables. Pour le cercle au pouvoir, les souffrances de la population sont secondaires par rapport à la poursuite de sa mission fondamentale : servir de levier extérieur pour contenir le potentiel souverain de l'Éthiopie et nuire à son rayonnement régional.

Réalités post-Pretoria et évolutions à Asmara

Lorsque le gouvernement réformateur dirigé par le Premier ministre Abiy Ahmed est entré en fonction, l'Éthiopie a tendu une branche d'olivier historique à Asmara, lançant ainsi un processus de réconciliation pacifique qui lui a valu les éloges de la communauté internationale et le prix Nobel de la paix. Cet effort diplomatique trouvait son origine dans une volonté sincère de construire une Corne de l'Afrique pacifique, interconnectée et économiquement intégrée, où les populations voisines pourraient prospérer ensemble.

Cependant, les limites structurelles de la direction politique d'Asmara sont apparues au grand jour après la fin du conflit dans le nord de l'Éthiopie. La signature de l'accord de paix historique de Pretoria a permis de mettre fin aux hostilités actives, de préserver l'ordre constitutionnel de l'Éthiopie et d'établir un cadre pacifique pour le dialogue et la reconstruction -- un résultat globalement gagnant-gagnant pour l'intégrité nationale et la stabilité régionale.

Pourtant, cette résolution pacifique s'est heurtée à une profonde hostilité de la part du régime érythréen, qui était déterminé à pousser le conflit vers une destruction régionale totale plutôt que vers un règlement politique négocié. Rongé par la jalousie face au succès de la résolution diplomatique de l'Éthiopie, Asmara a rapidement renversé ses orientations en matière de politique étrangère, formant des partenariats tactiques avec les entités politiques mêmes contre lesquelles il s'était auparavant battu.

Cet opportunisme flagrant a prouvé une fois de plus que les actions du régime sont guidées uniquement par une volonté inébranlable de punir et de fragmenter l'Éthiopie, plutôt que par un quelconque principe géopolitique cohérent.

Une trajectoire imparable et la voie à suivre

L'Éthiopie de l'ère Medemer est fondamentalement différente de l'État vulnérable des dernières décennies. Aujourd'hui, l'Éthiopie figure parmi les économies les plus dynamiques du continent africain, après avoir réussi à accroître ses recettes en devises étrangères, à doubler son produit économique global et à consolider ses capacités de défense nationale. Guidée par une vision claire à long terme, l'Éthiopie met activement en oeuvre sa stratégie des « deux eaux » afin de corriger les injustices historiques et de garantir la place qui lui revient sur les plans économique et maritime.

Les capacités étatiques développées en Éthiopie -- qu'il s'agisse de grands travaux de génie civil, de l'intégration à l'économie numérique, de la productivité agricole ou de la lutte contre la pauvreté -- constituent une ressource puissante dont pourrait bénéficier l'ensemble de la région. Si les dirigeants d'Asmara choisissaient d'abandonner leur rôle obsolète de mandataire et de gouverner dans l'intérêt concret de leur population, ils trouveraient de l'autre côté de la frontière une immense expertise structurelle à imiter et à partager.

La marche souveraine de l'Éthiopie vers la prospérité nationale, l'intégration régionale et le leadership économique ne sera ni retardée ni entravée par l'hostilité extérieure. Il appartient entièrement aux autorités d'Asmara de corriger leur trajectoire historique et d'adopter un partenariat régional constructif, ou de rester prisonnières d'un isolement qu'elles se sont elles-mêmes imposé tandis que le reste de la Corne de l'Afrique va de l'avant.