Ile Maurice: Patrimoine et savoir-faire local à l'honneur à Bel-Ombre

Mettre en avant le patrimoine mauricien, le savoir-faire local et le tourisme durable. C'est l'objectif du premier Marché du Tourisme, organisé dans le cadre d'une collaboration entre ER Hospitality, ex-Rogers Hospitality et pôle hôtellerie et loisirs du groupe ER, et Polytechnics Mauritius.

L'événement, organisé par des collaborateurs de ER Hospitality dans le cadre de leur évaluation académique finale à Polytechnics Mauritius, se tiendra le 29 août à la Place du Moulin, à Bel-Ombre.

Professionnels du tourisme, artisans, membres de la communauté locale, étudiants et voyageurs sont attendus à ce marché. Plusieurs aspects du tourisme mauricien y seront présentés, notamment à travers les produits, les activités et le savoir-faire local.

Le projet est réalisé dans le cadre de leur évaluation académique et leur permet de mettre en pratique les connaissances acquises autour du patrimoine local, de l'hospitalité et du secteur touristique.

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Le partenariat entre ER Hospitality et Polytechnics Mauritius, qui vise à préparer les étudiants et les collaborateurs aux réalités de l'industrie touristique et hôtelière, existe depuis 2019. Il comprend notamment des formations, des stages et des périodes d'apprentissage pratique. Selon Geerish Ramsurrun, Senior Lecturer à Polytechnics Mauritius, 60employés sont actuellement inscrits au cursus Tourism and Hospitality Management.

«Maurice possède de nombreux atouts, mais c'est avant tout la touche humaine, l'accueil et le sourire des nombreuses personnes qui font vivre le tourisme», souligne Nadine Curpanen William, People Development Manager chez Heritage Resorts & Golf.