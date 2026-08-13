Ile Maurice: Encaisser des espèces ne dispense pas de déclaration à la MRA

13 Août 2026
L'Express (Port Louis)
Par Shivanee Runghen

Payer en espèces pour une consultation, une prestation de service ou quelques heures de cours particuliers n'est pas interdit. Mais le règlement en liquide ne dispense pas pour autant le prestataire de ses obligations fiscales.

La Mauritius Revenue Authority (MRA) a été alertée de pratiques de certains opérateurs, consistant à demander à leurs clients de régler exclusivement en espèces. Parmi les professions concernées figureraient notamment des praticiens du droit, des professionnels de santé, des comptables, des éducateurs donnant des leçons particulières ainsi que des moniteurs d'auto-école.

Pour l'administration fiscale, c'est moins le moyen de paiement que la déclaration du revenu qui importe. Les sommes encaissées doivent être enregistrées et déclarées conformément aux dispositions en vigueur. Une sous-déclaration volontaire des revenus peut entraîner des sanctions et, dans certains cas, des poursuites pénales.

Pour le client, la question est surtout celle de la preuve du paiement. Lorsqu'aucune transaction bancaire ne permet de retracer le règlement, le reçu devient un document important pour établir qu'une somme a bien été versée. La MRA recommande ainsi aux contribuables de demander systématiquement un reçu lors d'un paiement en espèces.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les paiements par carte bancaire, portefeuille électronique ou services bancaires en ligne permettent, de leur côté, de conserver un historique de la transaction. Mais quel que soit le moyen utilisé, l'obligation fiscale reste la même.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.