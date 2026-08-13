Sénégal: Kolda - L'hôpital régional réceptionne trois nouvelles infrastructures sanitaires

Kolda — Le Centre hospitalier régional de Kolda s'est enrichi d'une nouvelle salle de bloc opératoire, une unité de prise en charge des brûlés et une clinique spécialisée dans le traitement du pied bot, trois nouvelles infrastructures médicales destinées à renforcer le plateau médical dans cette partie sud du pays.

"Ces réalisations s'inscrivent dans le cadre du relèvement continu du plateau technique de l'hôpital afin de réduire les évacuations médicales et d'offrir des soins spécialisés de proximité", s'est félicité le directeur de l'établissement sanitaire, Makha Danfakha lors de la cérémonie de réception présidée par le gouverneur de la région de Kolda, Moustapha Ndiaye.

"Cet équipement vient augmenter les capacités chirurgicales de l'hôpital pour faire face à la demande croissante d'interventions", a indiqué le docteur Danfakha en parlant de la salle de bloc opératoire qui porte le nom de Pape Malick Sarr, ancien chef de service récemment disparu et présenté comme un "gynécologue dévoué".

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L'hôpital a également inauguré une unité entièrement dédiée à la prise en charge des brûlés, qui étaient jusque-là traités dans des salles d'hospitalisation classiques, ne répondant pas aux exigences médicales strictes requises pour ces types de patients.

"La création de cette salle spécifique apporte une réponse concrète à ce besoin critique. Elle garantit désormais un environnement adapté respectant les normes d'asepsie, d'intimité, de sécurité et assurant une surveillance médicale continue pour une meilleure récupération des patients", a estimé le directeur de l'établissement sanitaire.

S'agissant de la clinique spécialisée dans le traitement du pied-bot, une malformation congénitale, le docteur Danfakha a rappelé que ce service est le fruit d'un partenariat stratégique avec DAHW, une organisation non gouvernementale basée en Allemagne.

Cette structure qui offre des soins gratuits dispose également d'équipements nécessaires aux soins orthopédiques et de plâtre pour les patients polytraumatisés ou souffrant de fractures", a-t-il encore fait valoir.