Sénégal: Révision constitutionnelle - Mamadou Ndoye appelle à un consensus national fondé sur les 'engagements antérieurs'

Dakar — Mamadou Ndoye, membre de la société civile regroupée autour du "Sursaut citoyen", a appelé, mercredi à Dakar, les acteurs politiques à construire la prochaine révision constitutionnelle sur la base des engagements qu'ils ont déjà pris, notamment à travers les conclusions des Assises nationales et le Pacte de bonne gouvernance.

"Nous voulons éviter que notre pays se retrouve soit sans réforme constitutionnelle, soit avec une réforme constitutionnelle partisane ", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse consacrée à la réforme institutionnelle.

Selon lui, la situation actuelle offre l'opportunité de rechercher un compromis national plutôt que de laisser la révision constitutionnelle devenir un nouvel objet de confrontation entre les différentes institutions.

Mamadou Ndoye a rappelé que les organisations de la société civile travaillent depuis plusieurs années sur la réforme constitutionnelle, notamment à travers le Pacte de bonne gouvernance signé par 13 des 17 candidats à l'élection présidentielle de 2024.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il estime que ce pacte, ainsi que les conclusions des Assises nationales, constituent déjà une base suffisamment large pour élaborer une réforme équilibrée et non partisane.

"Nous avons élaboré nous-mêmes des propositions constitutionnelles équilibrées pouvant faire l'objet d'un consensus", a-t-il expliqué, soulignant que "la révision constitutionnelle est une affaire trop importante pour faire l'objet d'une lutte partisane, c'est de vivre ensemble".

Pour l'ancien ministre de l'Alphabétisation et des Langues nationales, ces propositions reposent sur des principes que plusieurs acteurs politiques ont déjà approuvés à travers leurs engagements antérieurs.

"Nous avons des propositions que vous avez déjà acceptées, qui sont suffisamment équilibrées, qui ne sont pas partisanes et qui sont partagées au niveau de la société sénégalaise ", a-t-il insisté.

Mamadou Ndoye estime ainsi que les acteurs politiques devraient privilégier cette base consensuelle au lieu de s'opposer autour de projets de réforme portés séparément par les différentes institutions.

"Au lieu de se battre autour d'un projet ou d'une proposition de Constitution, nous avons des propositions que vous avez déjà acceptées ", a-t-il soutenu. Avant d'ajouter : "Discutons pour trouver un consensus national autour de comment nous allons vivre ensemble."

Il a annoncé que les organisations de la société civile regroupées autour du "Sursaut citoyen" comptent engager des démarches auprès des principales autorités concernées afin de leur présenter leurs propositions et de rechercher leur adhésion.

"Nous espérons raisonnablement que nous aurons une réaction positive de leur part", a-t-il indiqué.

Pour M. Ndoye, l'objectif est de prévenir deux scénarios qu'il juge également "préoccupants : une impasse institutionnelle empêchant toute révision constitutionnelle et l'adoption d'un texte portant la marque d'un camp politique".

Il a insisté sur le caractère national de l'enjeu, estimant que la réforme constitutionnelle doit déterminer les règles fondamentales du fonctionnement des institutions et du "vivre-ensemble " des Sénégalais.

L'ancien ministre a enfin appelé les acteurs politiques à privilégier une démarche constructive fondée sur les principes déjà partagés plutôt que sur les rapports de force institutionnels.

Pour lui, la société civile entend contribuer à cette recherche de consensus en formulant des propositions et en engageant un dialogue avec l'ensemble des acteurs concernés.