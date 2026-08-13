Sénégal: Le pays élabore un guide national pour renforcer la sécurité des patients

Dakar — Le Sénégal s'est doté d'un guide national pour la sécurité des patients dans une perspective d'harmoniser les pratiques de soins pour ainsi prévenir les événements indésirables et de renforcer la culture de la qualité dans les établissements sanitaires, a-t-on appris, mercredi, des autorités sanitaires.

Élaboré avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé et de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), ce document devrait aider à une meilleure gestion des risques, le signalement et l'analyse des incidents ainsi que le renforcement des compétences des professionnels, a expliqué le directeur général des établissements de santé, le docteur Fallou Niang, lors de la cérémonie de lancement.

Le document accorde également une place importante à la sécurisation des médicaments, à la communication avec les patients, à l'hygiène et au respect des procédures, indique-t-on.

Le docteur Niang a rappelé que la sécurité des patients constitue un "indicateur majeur de performance" et un enjeu essentiel pour renforcer la confiance des populations à leur système de santé.

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Il a par ailleurs annoncé l'élaboration d'une grille d'évaluation de la qualité devant servir de base à une future labellisation des établissements de santé.

"Le lancement du guide s'inscrit également dans une démarche plus large d'évaluation de la qualité des structures sanitaires", a-t-il soutenu.

Selon lui, cette grille devra notamment intégrer des indicateurs de performance ainsi que des critères d'évaluation des responsables et des structures de santé.

L'ambition est de faire de la qualité et de la sécurité des soins une exigence systématique dans les établissements sanitaires, a-t-il fait valoir.

Le conseiller principal à la JICA, Toyomitsu Tamura, a insisté sur la nécessité de privilégier la prévention et l'apprentissage plutôt que la sanction.

"L'objectif n'est pas de chercher des coupables, mais de trouver des solutions et d'éviter la répétition des incidents", a-t-il expliqué.

"L'objectif est de combattre les problèmes, de trouver des solutions et d'éviter qu'ils se reproduisent. C'est ainsi que nous pouvons développer une véritable culture de sécurité. Le renforcement de ce guide est une étape importante", a relevé le diplomate.

"Sa réussite dépendra maintenant de notre engagement collectif", a-t-il martelé, ajoutant : "J'encourage chaque établissement à présenter ce guide à ses équipes, à identifier des actions prioritaires et suivre leur mise en oeuvre".

"Chaque amélioration même modeste peut protéger un patient, soutenir un professionnel de santé et renforcer la confiance de la population", a expliqué le technicien nippon.