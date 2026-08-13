Sénégal: Matam - Le comité de protection de l'enfance élargi à la lutte contre les VBG et les MGF

Matam — Le Comité départemental de protection de l'enfance (CDPE) de Matam (nord) devrait être élargi à la lutte contre les violences basées sur le genre (VBG), a annoncé le préfet du département éponyme, Modou Thiam.

Il prenait part à la clôture d'un forum communautaire consacré aux VBG et aux mutilations génitales féminines (MGF).

"La décision phare que nous avons prise, c'est de faire évoluer le comité. Il ne s'agira plus d'un CDPE qui va uniquement prendre en charge la problématique de la protection de l'enfance, mais d'un comité départemental de la protection de l'enfance et de lutte contre les VBG", a-t-il déclaré.

"Cette évolution doit permettre d'englober les différentes problématiques liées à la protection de l'enfance et aux VBG, tout en élargissant la participation à d'autres acteurs", a précisé Modou Thiam.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La rencontre a servi de cadre pour partager les résultats des interventions menées dans le département. Elle a réuni les autorités administratives, les élus, les services techniques, les imams, les leaders communautaires et les organisations partenaires.

Le préfet a salué cette mobilisation, estimant qu'elle constitue une "note d'espoir" dans la lutte contre les violences et les pratiques néfastes. Il a rappelé que plusieurs activités avaient été menées en amont, notamment des assemblées villageoises, des campagnes digitales et des causeries éducatives.

La directrice régionale de la Famille de Matam, Bany Touré Dramé, a, de son côté, alerté sur l'ampleur du phénomène. Elle a fait état d'un taux de prévalence de 36 % des VBG et de 93 % pour les mutilations génitales féminines.

"Aujourd'hui, Matam est rangée dans la ligne rouge. Nous avons un taux de prévalence des VBG très élevé et très préoccupant", a-t-elle déclaré.

Mme Dramé a appelé à renforcer la mobilisation des autorités, des communautés et des partenaires pour intensifier les actions de prévention et de sensibilisation.

L'élargissement du Comité départemental de protection de l'enfance devrait ainsi favoriser une meilleure coordination des interventions et renforcer la lutte contre les VBG et les MGF dans la région.