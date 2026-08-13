Sénégal: Campagne agricole - Un taux de distribution des intrants jugé 'satisfaisant' à Ziguinchor

Boutoute (Ziguinchor) — Le taux de mise en place dans la distribution des intrants et celui de leur cession est "très satisfaisant grâce à la qualité du travail réalisé par l'ensemble des parties prenantes impliquées dans le secteur agricole dans la région de Ziguinchor (sud), a déclaré mercredi le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Souveraineté alimentaire, Dr Cheikhou Oumar Bâ.

"Nous avons pu constater dans le cadre de la mise à disposition des intrants que le taux de distribution est très satisfaisant de même que celui de cession. Cela nous a beaucoup rassurés par rapport à la qualité du travail qui a été fait par l'ensemble des parties prenantes", a dit Dr Bâ au cours d'une tournée de deux jours effectuée dans la région.

Cette tournée s'inscrit dans le cadre d'un suivi pour faire l'état des lieux de la campagne agricole de cette année.

Le ministre a félicité les acteurs impliqués dans la distribution des intrants pour la transparence.

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Avant de se rendre à Boutoute, le ministre a visité des initiatives mises en place par des privés, notamment à Kantène dans une ferme moderne et à Koutaré, dans un champ rizicole, deux localités situées dans la commune de Niaguiss.

Saluant ces deux initiatives, il a soutenu que cela montre que l'Etat crée un cadre d'investissement, qui "permet d'atteindre la souveraineté alimentaire, devant être prise en charge par toutes les parties prenantes".

"Je me réjouis de voir qu'il y a des initiatives faites dans le cadre de la souveraineté laitière, avec des croisements qui participent à l'amélioration génétique, qui peuvent contribuer à atteindre l'autosuffisance en lait, une préoccupation très importante pour notre département", a soutenu Dr Bâ.

"Il y a encore des synergies à développer pour davantage libérer le potentiel qui existe en Casamance, qui joue un rôle important dans la souveraineté alimentaire, au regard des dotations factorielles et humaines, sans compter l'engagement des populations", a dit Dr Cheikhou Oumar Bâ.

A Koutaré, le ministre a visité un site rizicole initié par des habitants de retour dans le village, qui exploitent 1000 hectares, mais seuls 16 ont été aménagés.

Pour Dr Cheikhou Oumar Bâ, il y a une volonté de travailler, mais il existe des limites d'exploitation de ce potentiel.