Togo: Savanes - 17 000 enfants ciblés par un vaste projet de scolarisation

Dans la région des Savanes, au nord du Togo, 34 % des enfants âgés de 6 à 11 ans ne sont pas scolarisés. Une région qui cumule les difficultés : parmi les plus pauvres du pays, elle est aussi exposée aux incursions de groupes terroristes venus des zones frontalières, et compte plus de 61 000 personnes déplacées, une pression supplémentaire pour des écoles déjà fragiles.

Face à cette situation, un projet visant à améliorer l'accès et le maintien à l'école de plus de 17 000 enfants a été lancé mercredi à Dapaong.

Il est porté par l'ONG Action éducation, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et celui des Solidarités, du Genre, de la Famille et de la Protection de l'enfance, avec le soutien de l'Agence française de développement (AFD).

Prévu sur quatre ans, le projet sera déployé dans 250 écoles primaires des communes de Cinkassé 2, Kpendjal 2, Kpendjal-Ouest 1, Oti-Sud 1 et Tandjouaré 2.

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Il vise l'insertion ou la réinsertion de 14 830 enfants hors du système scolaire, ainsi que le maintien à l'école de 2 510 élèves exposés au risque de décrochage.

Sa première phase, sur deux ans, ciblera 6 351 jeunes pour l'insertion ou la réinsertion et 1 242 élèves pour le maintien scolaire, avec des aménagements et classes de rattrapage adaptés aux enfants handicapés et déplacés.

Le financement s'élève à plus de 1,35 milliard de Fcfa.