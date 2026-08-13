Togo: Un cap national pour un développement local cohérent

13 Août 2026
Togonews (Lomé)

Présenté mercredi aux acteurs de développement de la région de la Kara, le Schéma national d'aménagement du territoire (SNAT) par les collectivités territoriales doit orienter l'utilisation de l'espace et mieux coordonner les politiques à l'échelle locale.

Le SNAT fixe les grandes orientations, les objectifs et les projets structurants destinés à assurer un développement équilibré et durable du territoire.

Pour les communes, il doit permettre d'inscrire leurs propres stratégies dans une vision de l'aménagement du territoire.

La rencontre de Kara s'inscrit dans une tournée nationale en cours jusqu'au 18 août dans plusieurs villes.

Elle mobilise l'ensemble des acteurs concernés : collectivités locales, services de l'État, société civile, secteur privé, chefferie traditionnelle et partenaires techniques et financiers.

Pour le ministère de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme, il faut maintenant passer de l'élaboration du SNAT à sa mise en oeuvre effective et rapide.

Le SNAT se veut un outil de cohérence entre les priorités locales et les orientations nationales, notamment dans la conception des futurs programmes de développement.

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