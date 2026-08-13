Togo: Un Centre d'excellence sur le droit humanitaire bientôt au pays

13 Août 2026
Togonews (Lomé)

Un Centre d'excellence destiné à renforcer la formation et le développement des compétences en droit international humanitaire (DIH) sera bientôt créé au Togo, a indiqué le Comité international de la Croix-Rouge (CICR).

Le DIH est un ensemble de règles qui visent à protéger les personnes et à limiter les effets des conflits armés, autour de quatre principes fondateurs : distinction, proportionnalité, précaution et humanité. Souvent perçu comme une matière technique réservée aux juristes ou aux militaires, il concerne en réalité des enjeux très concrets : la souffrance des civils, la protection des blessés, la préservation des biens essentiels à la survie. Dans le chaos de la violence, son application permet de limiter l'inacceptable.

Pour Maria Soledad Rueda, cheffe de la délégation du CICR à Lomé, la mise en place de ce centre viendra consolider les initiatives de paix portées par Faure Gnassingbé, dans la sous-région ouest-africaine et sur le continent.

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