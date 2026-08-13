Angola: Le MININT se penche sur les mesures de protection des preuves pénales

Benguela — Les mesures de prévention et de protection des preuves pénales, ainsi que les procédures à respecter en la matière, ont été au centre d'une conférence organisée à Benguela à l'intention des agents du Service d'investigation criminelle et de la Police nationale.

S'exprimant lundi à l'ouverture de la conférence, le délégué du ministère de l'Intérieur à Benguela, Aristófanes dos Santos, a déclaré que cette rencontre témoignait de l'engagement collectif à renforcer la discipline, la coopération et l'efficacité dans la préservation des preuves pénales.

Le responsable a qualifié cette initiative d'élément essentiel à la crédibilité de la procédure pénale et à la juste application de la loi.

Le délégué a précisé que la conférence s'adressait notamment aux spécialistes du Service d'investigation criminelle, des infractions pénales et du renseignement policier, chargés de recueillir des données, d'analyser les indices et de transformer les informations en connaissances utiles à la justice.

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Selon Aristófanes dos Santos, la preuve pénale, la préservation du lieu ainsi que les éléments ou l'ensemble des actes de procédure constituent des moyens permettant d'établir la vérité d'un fait.

Il a souligné que l'objectif essentiel de la preuve est de permettre la reconstitution d'un événement passé et de former la conviction du juge quant à la matérialité de l'infraction et à son auteur, d'où l'importance de bien maîtriser les procédures légales relatives à sa préservation.

Le délégué a appelé les participants à prendre part de manière constructive aux débats et à formuler des orientations pratiques susceptibles de contribuer au renforcement de leur mission commune, qui consiste à servir la nation avec rigueur, transparence et dévouement.

Dans le même ordre d'idées, le procureur général adjoint de la République près la province de Benguela, Simão Kafala, a insisté sur la nécessité de préserver les preuves afin qu'elles puissent être produites devant le tribunal et permettre à la juridiction de statuer sur les faits ayant fait l'objet de la procédure.

Il a estimé que les acteurs de la procédure doivent maîtriser la nature des preuves ainsi que les modalités de leur production et de leur conservation, afin d'éviter qu'elles ne soient entachées d'irrégularités au stade du jugement et qu'elles puissent produire les effets prévus par la loi.