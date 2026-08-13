Angola: Cubango ouvre ses portes aux affaires, selon le gouverneur

Menongue — Le gouverneur de la province de Cubango, José Martins, a déclaré mardi, à Menongue, que la province était ouverte aux affaires et à la valorisation de ses potentialités locales.

S'exprimant lors du lancement d'Expo Cubango 2026, le gouverneur a invité les entrepreneurs, producteurs, commerçants, investisseurs, institutions financières et autres partenaires économiques nationaux et internationaux à prendre part à la première édition de cette manifestation, soulignant que la province est ouverte aux affaires.

L'Expo se tiendra du 10 au 13 septembre prochain au terrain de Banca, en périphérie de Menongue, sous le thème « Expo Cubango : la rencontre de l'innovation, de l'investissement et du développement durable ».

José Martins a indiqué que le gouvernement provincial entend faire de l'Expo Cubango un espace de promotion de la production locale, des affaires et de l'investissement, ainsi que de valorisation des potentialités de la province.

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Il a ajouté que cette manifestation constituera une nouvelle plateforme de rencontre entre producteurs et consommateurs, entrepreneurs et investisseurs, entreprises et institutions financières, ainsi qu'entre les pouvoirs publics et le secteur privé.

Le gouverneur s'est dit convaincu de la participation d'un nombre important d'investisseurs nationaux et étrangers, l'objectif étant de favoriser les échanges d'expériences et de créer des opportunités d'affaires, notamment grâce à la présence annoncée de plus de 100 exposants.

Il a souligné que l'Expo Cubango devait être un espace consacré à la présentation des produits, aux négociations commerciales, à la valorisation des potentialités locales et à la mise en relation avec des investisseurs, à travers des partenariats appelés à se poursuivre au-delà de la manifestation.

Selon lui, Cubango doit être perçue comme une terre de production, d'opportunités et d'investissement, ce qui rend nécessaire le renforcement de la coopération avec les différents acteurs économiques.

Le contexte économique actuel exige de transformer les potentialités existantes en production, en emplois, en revenus, en entreprises et en opportunités pour les populations locales, a-t-il souligné.

Le gouverneur a, par ailleurs, appelé le secteur privé à adopter une stratégie visant à passer de la production de matières premières à leur transformation, puis à leur commercialisation.

Dans cette perspective, a-t-il ajouté, les autorités continueront à créer des conditions favorables, à définir des politiques prioritaires, à améliorer le cadre institutionnel et à mettre en place les infrastructures nécessaires.

L'Expo Cubango 2026 est organisée par l'entreprise C CALAS Angola, qui a déjà confirmé la participation de 35 exposants issus des provinces de Luanda, Cabinda, Lunda-Sul, Cunene, Cuanza-Norte et Malanje.

Cette première édition prévoit notamment des ateliers, des conférences, une exposition de produits et services, une foire aux bestiaux ainsi que des visites de sites touristiques, parmi d'autres activités destinées à mettre en valeur les principales potentialités de la province de Cubango.