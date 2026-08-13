Angola: L'UE salue le renforcement de ses relations avec le pays

Luanda — L'ambassadrice sortante de l'Union européenne (UE) en Angola, Rosário Bento Pais, a salué mardi à Luanda le renforcement du partenariat entre l'Angola et l'organisation, notamment dans les domaines du dialogue politique et de l'investissement.

S'exprimant devant la presse à l'issue d'une audience avec le Président de la République, João Lourenço, au cours de laquelle elle lui a présenté ses adieux à l'occasion de la fin de sa mission, la diplomate a estimé que les relations entre l'Angola et l'Union européenne étaient actuellement « très bonnes ».

Rosário Bento Pais a jugé positifs les résultats obtenus au cours de ses trois années de mandat, notamment la tenue du 7e sommet Union africaine-Union européenne, en novembre 2025, ainsi que le renforcement de l'engagement européen dans le développement du Corridor de Lobito.

« Je suis venue faire mes adieux, mon mandat est arrivé à son terme. Cela fait trois ans et je suis venue remercier le Président pour tout le soutien qui m'a été accordé et pour son leadership durant cette période », a-t-elle déclaré.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La diplomate a également cité la tenue de deux forums d'affaires, dont le dernier en mai de cette année, comme des initiatives importantes pour renforcer les relations commerciales et les investissements entre l'Angola et les États membres de l'Union européenne.

Elle a par ailleurs souligné le rôle de l'Angola dans la promotion de la paix et de la stabilité aux niveaux régional et continental, notamment dans les processus de médiation et les initiatives visant à rechercher des solutions aux conflits sur le continent.

Deux milliards d'euros pour le Corridor de Lobito

Dans le cadre de l'initiative « Team Europe », Rosário Bento Pais a rappelé qu'environ deux milliards d'euros avaient été mobilisés pour des investissements dans le Corridor de Lobito, ainsi que dans les infrastructures, la logistique, l'agriculture, l'énergie, la formation professionnelle et d'autres secteurs.

L'ambassadrice a expliqué que la stratégie européenne ne se limitait pas au Corridor de Lobito et comprenait également des projets dans plusieurs régions de l'Angola, notamment dans les domaines de la formation professionnelle, de la création d'emplois, de l'énergie, de l'eau, des transports et du soutien à la société civile.

À ce titre, elle a indiqué que, pour la période 2021-2027, l'Union européenne consacrait également 403 millions d'euros à son aide bilatérale à l'Angola, destinés à des secteurs tels que le développement, la gouvernance, la lutte contre la corruption, la justice, l'éducation et la formation professionnelle.

Elle a précisé que la stratégie « Team Europe » réunissait des fonds européens, des financements du secteur privé, des prêts et des dons des États membres, ainsi que des projets soutenus par la Banque européenne d'investissement.

Agri-Invest doté de 50 millions d'euros

Selon la diplomate européenne, le projet Agri-Invest, destiné au développement des chaînes de valeur agricoles le long du Corridor de Lobito, bénéficie de 50 millions d'euros de subventions.

Elle a souligné que le programme visait à stimuler les investissements dans l'agriculture au moyen de mécanismes de microfinancement destinés aux petits producteurs, ainsi que par le soutien aux infrastructures, aux voies d'accès routières et aux plateformes logistiques destinées à faciliter l'acheminement de la production agricole par le Corridor.

« Agri-Invest n'est pas dissocié de l'énergie, des plateformes logistiques ou du secteur des transports. Tout est interconnecté, y compris la formation professionnelle », a-t-elle expliqué.

Elle a précisé que le programme se trouvait au stade de préparation des actions par les organismes chargés de sa mise en oeuvre, avec un démarrage des activités sur le terrain prévu à la fin de cette année.

Dialogue politique renforcé

Sur le plan politique et diplomatique, Rosário Bento Pais a souligné la tenue de deux dialogues politiques entre l'Angola et l'Union européenne, en 2023 et en mars de cette année, dans le cadre de la Feuille de route commune établie entre les deux parties.

Elle a estimé que ces mécanismes avaient contribué au renforcement de la coopération politique, diplomatique et économique, ainsi que de la coopération dans les domaines de l'investissement et du développement.

« Il ne fait aucun doute que le partenariat s'est renforcé à travers nombre de ces dialogues politiques. Je peux dire qu'aujourd'hui, les relations entre l'Union européenne et l'Angola sont très bonnes », a-t-elle déclaré.

La diplomate achève ainsi un mandat de trois ans à la tête de la Délégation de l'Union européenne en Angola, une période marquée par l'approfondissement du partenariat bilatéral et le renforcement de l'engagement européen dans des projets structurants dans le pays, notamment le Corridor de Lobito.

Partenariat en développement

Les relations entre l'Angola et l'Union européenne ont pour principal instrument la Feuille de route commune, signée en 2012, qui établit un partenariat global dans les domaines politique, économique et commercial, ainsi qu'en matière d'investissement, de paix et de sécurité.

Dans le cadre de ce partenariat, l'Angola et l'UE ont tenu, en février 2026, leur 7e réunion ministérielle, au cours de laquelle ils ont réaffirmé leur engagement à approfondir la coopération bilatérale.

Pour la période 2021-2027, l'Union européenne a prévu 403 millions d'euros de subventions pour soutenir l'Angola dans les domaines du développement, de la diversification économique, de la gouvernance, de l'éducation, de la formation professionnelle et du développement humain.

Le Corridor de Lobito constitue l'un des principaux axes de cette coopération.

Dans le cadre de l'initiative « Global Gateway », l'UE et ses États membres mobilisent plus de deux milliards d'euros pour des projets liés aux infrastructures, à la logistique, à l'agriculture, à l'énergie, à la formation professionnelle, au commerce et au développement du secteur privé.

La coopération comprend également un appui à la bonne gouvernance, à l'État de droit, à la lutte contre la corruption, à la justice, aux droits de l'homme et à la société civile, ainsi qu'à la diversification de l'économie angolaise et à la réduction de sa dépendance à l'égard du pétrole.

En matière d'investissement, l'Angola a été le premier pays à signer avec l'Union européenne un accord de facilitation des investissements durables, entré en vigueur en septembre 2024 et destiné à faciliter l'attraction et l'expansion des investissements.

Sur le plan commercial, l'adhésion de l'Angola à la Zone de libre-échange de la SADC, en 2025, a ouvert la voie à une future adhésion à l'Accord de partenariat économique SADC-UE.

La coopération se développe également à travers l'initiative « Team Europe », qui réunit l'Union européenne, ses États membres et les institutions financières européennes, dont la Banque européenne d'investissement.