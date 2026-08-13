Angola: Albino Malungo rencontre des députés observateurs des élections en Zambie

Luanda — L'ambassadeur d'Angola en Zambie, Albino Malungo, a rencontré mardi une délégation parlementaire angolaise membre de la Mission conjointe d'observation électorale aux élections générales prévues le 13 août dans ce pays.

Selon un communiqué de la représentation diplomatique angolaise, Albino Malungo a évoqué avec les parlementaires l'importance stratégique de la Zambie pour l'Angola, soulignant que, sous le mandat du président João Lourenço, les deux pays ont fait davantage en tant que partenaires qu'au cours des 50 dernières années.

La délégation est composée des députés Joaquim Francisco D'Almeida et Helena Bonguela Abel, ainsi que de l'assistant parlementaire Eugénio Cardoso, qui font partie du Groupe national de suivi des parlements régionaux de la Mission conjointe d'observation électorale aux élections générales en Zambie.

Les échanges ont également porté sur l'importance du corridor de Lobito pour la Zambie et sur la situation à la frontière entre les deux pays, avec un accent particulier sur le renforcement de la surveillance afin de lutter contre le trafic illicite de bois et de carburant ainsi que contre le braconnage.

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Le diplomate a en outre présenté aux députés le projet visant à utiliser la Maison d'Angola pour promouvoir, en Zambie, les habitudes, les coutumes, la culture et la gastronomie angolaises, ainsi que pour accueillir des membres de la communauté angolaise et des étudiants en situation de vulnérabilité.

La délégation, conduite par le député Joaquim Francisco D'Almeida, a également assisté à une présentation consacrée à la situation politique et électorale en Zambie. Celle-ci a notamment porté sur le nombre de partis et de candidats en lice, les principales circonscriptions électorales, les principaux enjeux du scrutin, les controverses, les questions liées à la compétition électorale et les principaux axes de la campagne.