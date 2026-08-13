Angola: Inondations du Cavaco - Dix entreprises sinistrées bénéficient d'une aide financière

Benguela — Dix des 250 entreprises touchées par les crues de la rivière Cavaco, dans la province de Benguela, ont déjà bénéficié d'un soutien financier de l'État, dans le cadre des mesures d'allègement économique mises en place par le Gouvernement angolais.

L'information a été communiquée mardi par le directeur du Bureau provincial du développement économique intégré de Benguela, Lino Cassivela Joaquim, lors de l'émission « A Voz da Governação », diffusée par Radio Benguela.

Selon le responsable, les premiers décaissements ont été effectués vendredi dernier et le processus se poursuit progressivement, tandis que la Banque d'épargne et de crédit (BPC) examine les dossiers qui lui ont été soumis.

Sans préciser le montant accordé à chacune des entreprises bénéficiaires, Lino Cassivela Joaquim a indiqué que ces dix sociétés figurent parmi les 250 recensées par le Bureau provincial. Sur les 241 dossiers transmis à la BPC, 47 ont déjà été approuvés et 40 ont fait l'objet d'une visite d'évaluation.

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Le responsable a également indiqué que les entrepreneurs avaient commencé à acquérir des équipements afin de relancer leurs activités et de contribuer de nouveau à l'accroissement de la production nationale.

Il a précisé que les mesures d'allègement économique, prévues par le décret présidentiel n° 79/26, fixent à 300 millions de kwanzas le plafond de l'aide pouvant être accordée à chaque entreprise affectée par les crues du Cavaco. Cette enveloppe vise notamment à permettre le remplacement d'une partie des biens et produits détruits lors des inondations.

« Certains ont subi des pertes de 900 millions de kwanzas, d'autres de plus de trois milliards. Ils ne pourront pas obtenir une couverture intégrale de ces montants, mais pourront solliciter un financement allant jusqu'à 300 millions de kwanzas », a déclaré Lino Cassivela Joaquim.

Il a expliqué que la banque chargée de la mise en oeuvre du dispositif suit ses propres procédures et directives pour évaluer les dossiers, en tenant compte notamment du montant sollicité, des besoins de chaque entreprise ainsi que de l'ampleur des pertes enregistrées.

Par ailleurs, le Gouvernement angolais a approuvé, par le décret présidentiel n° 79/26 du 27 avril, un programme de mesures d'allègement économique doté de 30 milliards de kwanzas, destiné à soutenir les unités de production et les entreprises affectées par les catastrophes naturelles et les inondations de la rivière Cavaco, à Benguela.

Le dispositif, mis en oeuvre par la Banque d'épargne et de crédit (BPC), prévoit des financements pouvant atteindre 300 millions de kwanzas par entreprise sinistrée, afin de permettre la reconstitution des actifs productifs et le renforcement du fonds de roulement.