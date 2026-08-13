Angola: Le pays et le Royaume-Uni examinent la situation politique dans la région des Grands Lacs

Luanda — L'Angola et le Royaume-Uni ont examiné, lundi à Luanda, la situation politique et sécuritaire dans la région des Grands Lacs, avec une attention particulière portée aux défis qui affectent la paix et la stabilité du continent africain.

Selon une note à la presse du ministère angolais des Relations extérieures, dont l'ANGOP a obtenu copie, la question a été abordée lors d'une audience accordée par le ministre des Relations extérieures, Téte António, au chef du Groupe de recherche sur l'Afrique du ministère britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement, Marco Jowell.

Les deux responsables ont également évoqué la situation dans plusieurs pays d'Afrique australe, notamment les questions de paix et de sécurité, ainsi que les efforts régionaux et internationaux visant à prévenir et à résoudre les conflits.

L'expérience de l'Angola en matière de promotion de la paix et de règlement des conflits a également été abordée, notamment l'implication du pays dans les efforts de médiation menés dans le cadre du Processus de Luanda, une initiative visant à contribuer à la recherche d'une solution au conflit entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda.

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Marco Jowell était accompagné de l'ambassadeur du Royaume-Uni en Angola, Bharat Joshi.

Le Groupe de recherche sur l'Afrique du ministère britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement est une structure spécialisée dans l'analyse des dynamiques politiques, économiques, sociales et sécuritaires du continent africain.

Cette structure fournit un appui analytique à la politique étrangère britannique, notamment à travers le suivi de l'évolution des pays africains, des processus de paix et de sécurité, des relations régionales et internationales, ainsi que des questions liées à la gouvernance, au développement et à la coopération.

Dans le domaine de la paix et de la sécurité, l'Angola et le Royaume-Uni ont renforcé leur coopération, avec une attention particulière portée à la situation dans la région des Grands Lacs et aux efforts diplomatiques en faveur de la paix et de la stabilité en RDC.

Le Royaume-Uni suit les efforts internationaux visant à résoudre la crise dans l'est de la RDC et reconnaît l'importance d'une solution politique au conflit.

Dans ce contexte, l'Angola soutient les consultations en vue de la tenue d'un dialogue intercongolais inclusif, associant les principales parties prenantes et forces politiques congolaises, en vue de parvenir à une paix durable dans le pays.

La question fait également l'objet d'un suivi sur le plan multilatéral, dans le cadre du Groupe de contact international pour les Grands Lacs, qui réunit le Royaume-Uni et d'autres partenaires internationaux.

En mai 2026, le Groupe a réaffirmé son soutien aux efforts internationaux en faveur de la paix dans la région et salué les consultations menées par l'Angola en vue de la tenue d'un dialogue intercongolais inclusif.

Sur le plan bilatéral, la paix et la sécurité constituent des domaines d'intérêt commun entre l'Angola et le Royaume-Uni.