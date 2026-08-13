Angola: Le pays et Cuba renforcent leur coopération parlementaire

Luanda — L'Angola et Cuba ont examiné lundi, à La Havane, les moyens de renforcer leur coopération parlementaire, lors d'un entretien entre le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Américo Cuononoca, et le président du Parlement cubain, Esteban Lazo.

Selon une note à la presse de l'ambassade d'Angola à Cuba, dont l'ANGOP a obtenu copie, la rencontre a permis d'aborder plusieurs questions liées au renforcement des relations interparlementaires entre les deux pays.

À cette occasion, Esteban Lazo a remercié l'Angola pour son soutien à la position de Cuba en faveur de la levée de l'embargo économique, commercial et financier imposé par les États-Unis, ainsi que pour son appui au retrait de Cuba de la liste des États accusés de soutenir le terrorisme.

De son côté, Américo Cuononoca a souligné l'importance de la visite officielle à Cuba pour le renforcement des relations interparlementaires et rendu hommage à la figure et au leadership de Fidel Castro, qu'il a présenté comme une référence dans la lutte pour la libération des peuples d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie.

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Le parlementaire a également mis en avant le rôle de Cuba en tant que puissance morale de solidarité, ainsi que la contribution de l'ancien dirigeant cubain à la promotion de la coopération entre les peuples.

La visite de la délégation parlementaire angolaise s'inscrit dans le cadre du premier Colloque international « Fidel : héritage et avenir », ouvert lundi à La Havane dans le cadre des commémorations du centenaire de la naissance de Fidel Castro Ruz.

Le colloque se poursuit jusqu'au 13 août, date du centenaire de la naissance du dirigeant historique de la Révolution cubaine. Il constitue un espace académique, politique et scientifique consacré à la réflexion sur la vie, l'oeuvre et la pensée de Fidel Castro.

Plus de 1 500 délégués participent à la rencontre, dont plus d'un millier d'étrangers venus d'une soixantaine de pays. Les travaux portent notamment sur la figure de Fidel Castro en tant que révolutionnaire, homme d'État et stratège militaire, ainsi que sur sa pensée politique et sociale et sur la construction du socialisme à Cuba.

La délégation angolaise comprend, outre Américo Cuononoca, le ministre de la Culture, Filipe Zau, des cadres de l'Assemblée nationale et du ministère de la Culture, ainsi que des membres de la mission diplomatique angolaise à Cuba.

Dans le cadre du colloque, le Forum parlementaire, convoqué par la Commission des relations internationales de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire de Cuba, se tiendra mercredi et réunira des législateurs de plus d'une dizaine de pays.

Le forum aura pour objectif de mettre en lumière l'importance de la vie et de l'oeuvre de Fidel Castro pour l'humanité, en accordant une attention particulière au rôle de la diplomatie parlementaire.