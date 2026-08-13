Angola: L'ANPG et ses partenaires achèvent le forage du puits pétrolier PAC 416

Luanda — L'Agence nationale du pétrole, du gaz et des biocarburants (ANPG), Sonangol Exploration and Production et leurs partenaires ont annoncé lundi l'achèvement avec succès des opérations de forage du puits pétrolier PAC 416.

Le puits est situé dans le compartiment sud-ouest du champ de Pacassa, dans le bloc 3/05, dans le bassin du Congo-Central, l'une des principales zones d'exploration pétrolière du pays.

Dans un communiqué, l'ANPG indique que le puits, foré depuis la plateforme PAC F4, a atteint une profondeur mesurée de 5 381 mètres et une profondeur verticale de 3 600 mètres, traversant deux intervalles productifs dans les réservoirs de Pacassa et de Buffalo.

Selon le communiqué, les résultats obtenus ont confirmé la présence d'une colonne d'huile d'environ 100 mètres dans des réservoirs de bonne qualité, présentant une porosité moyenne de 12 % et une saturation en eau de 10 %, ce qui renforce le potentiel de production du champ.

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D'après l'ANPG, la réussite du forage du PAC 416 constitue une étape importante du programme de développement du bloc 3/05, visant à accroître sa capacité de production et à prolonger la durée de vie productive de ses actifs.

Le PAC 416 s'inscrit dans une campagne de forage de trois puits intercalaires (« infill »), prévue en 2026, destinée à optimiser l'exploitation du potentiel pétrolier existant dans le bloc 3/05, conformément à la stratégie de Sonangol Exploration and Production visant à accroître durablement la production.

Le groupement du bloc 3/05 est composé de Sonangol Exploration and Production, opérateur avec une participation de 36 %, d'Afentra (30 %), de Maurel et Prom (20 %), d'Etu Energias (10 %) et de Nis-Naftgas (4 %).