Angola: Les blessés de l'accident survenu à Bengo dans un état clinique stable

Caxito — Les trois blessés de l'accident de la circulation survenu samedi sur la route nationale 100/A, dans la municipalité de Barra do Dande, et admis à l'hôpital général du Bengo Révérend Guilherme Pereira Inglês, sont dans un état clinique stable.

Selon le chirurgien Emanuel Canganjo, les patients présentent des traumatismes crânio-encéphaliques modérés, des lésions liées à l'impact, des brûlures du deuxième degré aux membres supérieurs ainsi que des contusions thoraciques.

Il a précisé que l'un des patients, souffrant d'une fracture du fémur, devra subir une intervention chirurgicale, tandis que les autres sont suivis par une équipe pluridisciplinaire qui évalue l'évolution clinique de chacun.

António Quiosa, l'un des survivants de l'accident, a appelé les automobilistes, notamment ceux effectuant des trajets interprovinciaux, à faire preuve de vigilance face aux dangers liés au sommeil, à la fatigue et au manque de concentration au volant.

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L'accident, qui a impliqué deux véhicules, a fait deux morts et trois blessés graves.

À la suite de la violente collision, les deux véhicules ont pris feu et ont été entièrement détruits par les flammes.

Selon la Police nationale, l'accident aurait été provoqué par un excès de vitesse et un dépassement irrégulier. Il impliquait un Renault Duster blanc et une Toyota Corolla beige métallisé, immatriculée LD-93-40-CE. Les dégâts matériels sont encore en cours d'évaluation.