Angola: Plus de 212.000 doses disponibles pour la campagne de vaccination contre la poliomyélite

12 Août 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par JFC/DP/BS

Cabinda — Quelque 212.700 doses de vaccin sont disponibles dans la province de Cabinda pour la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite, prévue du 21 au 23 août.

Ces données ont été communiquées mercredi à la presse par la responsable du Programme élargi de vaccination (PEV) à Cabinda, Josefina Luemba.

Au total, la campagne prévoit de vacciner 180.000 enfants âgés de zéro à cinq ans dans l'ensemble de la province de Cabinda.

À cet effet, 300 équipes ont été constituées, mobilisant plus d'un millier de personnes, parmi lesquelles des agents de santé, des vaccinateurs, des chauffeurs et des volontaires.

Elle a également indiqué que les équipes de vaccination administreraient parallèlement de la vitamine A au cours de la campagne.

Selon les données de la Direction provinciale de la Santé auxquelles l'ANGOP a eu accès, aucun cas de poliomyélite n'a été enregistré dans la province de Cabinda depuis plus de dix ans.

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