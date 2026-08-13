Angola: Formation des techniciens de santé à la prise en charge des fractures

Dundo — Quinze techniciens de santé et trois médecins de la municipalité de Caungula, dans la province de Lunda-Norte, ont entamé lundi 10 une formation à la prise en charge des fractures et à la mobilisation des patients plâtrés.

D'une durée de sept jours, cette formation vise à améliorer les services hospitaliers et la qualité des soins prodigués aux patients du service d'orthopédie, principalement victimes d'accidents de la route et de l'accident domestique présentant des fractures.

Organisée par le service municipal de santé de Caungula, la formation aborde entre autres, les techniques de prise en charge des zones fracturées et d'immobilisation par plâtre.

Cette mesure a également pour objectif de répondre aux besoins des victimes d'accidents de la route survenant le long de la route nationale 225, axe routier fréquemment accidentogène, sans pour autant négliger les autres cas, afin d'éviter leur transfert vers les hôpitaux de Dundo, chef-lieu de la province de Lunda-Norte et de Malanje.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le directeur municipal de la santé, Moisés Calungungo, a indiqué que cette initiative s'inscrit dans le cadre des stratégies de renforcement des compétences des techniciens de santé de Caungula.

Il a insisté sur l'importance de l'implication des professionnels et de la mise en pratique des techniques et des connaissances acquises lors de la formation.

Le chirurgien orthopédiste de l'hôpital municipal de Caungula, Adriano Mucumbi, a estimé que les techniciens seraient désormais en mesure d'apporter une aide adéquate en cas d'entorses, de blessures, de traumatismes, etc.

Cette formation est la première du genre organisée dans la municipalité de Caungula.