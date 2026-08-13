Angola: Le MINSA sollicite la collaboration des opérateurs pour la mise en oeuvre des timbres fiscaux

Luanda — Le ministère de la Santé (Minsa) a sollicité mardi à Luanda la collaboration et l'engagement de tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement des médicaments et des technologies de santé afin de garantir la réussite de la mise en oeuvre des timbres fiscaux de haute sécurité.

Selon le secrétaire d'État à la Santé publique, Pinto de Sousa, lors de la « Réunion nationale de présentation de l'application des timbres fiscaux de haute sécurité aux médicaments et aux technologies de santé », cette mesure est stratégique pour renforcer la sécurité, la qualité et l'efficacité des produits disponibles sur le marché angolais.

L'engagement de toutes les parties prenantes, a-t-il déclaré, est essentiel au succès de cette initiative, qui doit, dans une large mesure, démontrer sa capacité à travailler de manière coordonnée, responsable et orientée vers un objectif précis.

« Nous voulons protéger la santé des Angolais et garantir que les médicaments et les technologies de santé disponibles sur notre marché répondent aux normes les plus élevées en matière de sécurité, de qualité et d'efficacité », a-t-il affirmé.

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Il a souligné que cette initiative constitue un mécanisme important pour renforcer la traçabilité des médicaments et les instruments d'inspection et de contrôle du marché pharmaceutique national.

Plus qu'une simple mesure fiscale ou administrative, a-t-il expliqué, l'apposition de timbres fiscaux de haute sécurité constitue un instrument de protection de la santé publique, contribuant à la lutte contre l'entrée, la circulation et la commercialisation de médicaments et autres produits de santé d'origine douteuse ou ne répondant pas aux exigences fixées par les autorités compétentes.

Le secrétaire d'État a toutefois reconnu que la mise en oeuvre de cette mesure pourrait représenter un défi pour les opérateurs économiques, principalement en raison de son impact sur les coûts, la logistique et les procédures liées à l'importation, la distribution et la commercialisation des médicaments et des technologies de santé.

M. Pinto de Sousa a assuré que le ministère de la Santé, par l'intermédiaire de l'Agence de réglementation des médicaments et des technologies de santé (ARMED), continuera de travailler en coordination avec l'Administration générale des impôts (AGT), la presse nationale et les autres institutions concernées, afin de garantir une mise en oeuvre progressive, coordonnée, transparente et efficace du processus.

Selon lui, le renforcement des mécanismes de contrôle devrait contribuer à la construction d'un marché pharmaceutique plus sûr, plus transparent et mieux réglementé, renforçant ainsi la confiance des citoyens et des professionnels de santé et consolidant le Système unifié de santé.

Il a indiqué que la mise en oeuvre des timbres fiscaux de haute sécurité s'inscrit dans le cadre des dispositions du décret présidentiel n° 103/26 du 14 avril, qui définit les procédures relatives au scellage, à l'acquisition et à l'apposition des timbres, ainsi que les conditions d'utilisation, les dates de péremption et autres spécifications applicables aux différents types d'emballage.

En conclusion, le secrétaire d'État a réaffirmé l'engagement du ministère de la Santé à renforcer la réglementation, le contrôle et la sécurité des médicaments et des technologies de santé en Angola.

La rencontre, placée sous le thème « Pour la sécurité, la qualité et l'efficacité des médicaments en Angola », a abordé plusieurs sujets, notamment « La qualité des médicaments en circulation en Angola » et « Le rôle d'ARMED dans la mise en oeuvre et le suivi du programme national de timbres fiscaux de haute sécurité sur les médicaments ».