Angola: Le prix du pétrole brut Brent s'établit à 89,15 dollars US

Luanda — Le pétrole brut Brent, référence pour les exportations angolaises, a débuté sa cotation en bourse ce mercredi à 89,15 dollars le baril, soit une hausse de 1,36 dollar.

À ce prix, le pétrole brut, pour livraison en octobre, poursuit sa progression et se rapproche de son plus haut niveau en deux semaines, tandis que les États-Unis et l'Iran restent en désaccord sur la réouverture du détroit d'Ormuz.

Selon le site spécialisé « investing.com », de nouvelles attaques menées par les Houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, contre des navires en mer Rouge ont également accru les inquiétudes quant à des perturbations prolongées de l'approvisionnement en pétrole au Moyen-Orient.

Mardi, le prix du pétrole brut a fluctué entre 86,60 et 90,03 dollars US.