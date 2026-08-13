Angola: Plus de 240 jeunes décrochent leur premier emploi à Lubango

Lubango — Deux cent quarante-cinq jeunes ont décroché leur premier emploi dans la municipalité de Lubango, province de Huíla, au cours du premier semestre de cette année, soit 158 de plus qu'à la même période en 2025.

L'information a été communiquée par le chef du service de formation du Centre pour l'emploi de Lubango, João Filipe Caio, qui a précisé que 87 de ces emplois résultaient d'embauches directes et 58 avaient été obtenus à l'issue d'un stage professionnel.

Selon le responsable, cette progression s'explique notamment par le renforcement du partenariat avec le secteur privé.

João Filipe Caio a indiqué qu'au cours du premier semestre, le Centre pour l'emploi avait enregistré 980 candidatures, dont 391 déposées par des femmes.

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Afin d'accroître les possibilités d'insertion professionnelle, le Centre pour l'emploi intensifie ses actions de prospection auprès des entreprises et oriente les candidats en fonction de leurs profils professionnels.

Selon le responsable, la demande de services auprès du Centre pour l'emploi émane principalement de jeunes âgés de 14 à 40 ans, dont beaucoup recherchent des opportunités dans le secteur administratif, malgré l'existence de postes vacants dans les métiers techniques.

Le Centre pour l'emploi de Lubango compte actuellement 300 entreprises inscrites sur le portail de l'Institut national de l'emploi et de la formation professionnelle (INEFOP) et entend renforcer ses actions de prospection auprès des entreprises afin d'accroître les possibilités d'emploi et de stage.