Angola: Nouvelles règles pour le budget de l'État 2027 publiées au Journal officiel

Luanda — Les nouvelles procédures, principes et règles d'élaboration du projet de Budget général de l'État (BGO, sigle en portugais) pour l'exercice 2027 en Angola ont été publiés au Journal officiel, par le décret présidentiel n° 140/26 du 10 août.

Ce nouveau décret, approuvé par le Président de la République, João Lourenço, intègre également les principes du cadre de dépenses à moyen terme 2027-2028.

Selon le document transmis mardi à l'ANGOP, ces nouvelles instructions s'appliquent aux unités budgétaires et aux organismes qui en dépendent.

Il est également établi que, pour l'élaboration du Cadre de dépenses à moyen terme (CDMT), il convient de tenir compte des instructions prévues par la présente loi et des plafonds de dépenses globaux du CFP 2027-2031, ainsi que des objectifs fixés dans le Plan national de développement (PND) 2023-2027, conformément aux grands objectifs définis dans la Stratégie de développement à long terme « Angola 2050 ».

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Il est établi que le budget de l'État revêt le caractère d'un budget-programme, en tant qu'instrument au service de la mise en oeuvre de la politique économique et sociale contenue dans le Programme de gouvernance de l'Exécutif, traduit dans le PND 2023-2027, sans pour autant renoncer à sa structure organique et fonctionnelle.

Priorisation des dépenses

En matière d'affectation des ressources aux dépenses budgétaires, l'instrument établit un ordre de priorité, les dépenses de personnel figurant en tête.

Viennent ensuite les dépenses liées au Programme d'action courant, priorisant l'éducation, la santé et l'assainissement, l'aide sociale, la sécurité, l'ordre public et la justice, la défense, l'administration générale, y compris les dépenses relatives à la préparation des élections générales de 2027.

Parmi les priorités figurent également les dépenses de soutien au développement dans le cadre des programmes d'action du Plan national de développement (PND) 2023-2027, par ordre de priorité suivant : éducation, santé et assainissement, aide sociale, sécurité alimentaire, justice et droits humains, économie (opérations d'affectation de ressources financières à des fonds publics spécifiques pour la promotion et le soutien des entreprises et de l'activité économique privée).

Quant aux dépenses liées aux projets d'investissement public (PIP) déjà lancés, la priorité est donnée à l'éducation, la santé et l'assainissement, l'aide sociale, la justice et les droits humains, les infrastructures de base (travaux publics, énergie et eau, transports, télécommunications), le logement, la sécurité et l'ordre public, la défense, l'administration générale, la culture et le tourisme.

Acquisition de véhicules et de biens immobiliers

La budgétisation des dépenses liées à l'acquisition de véhicules, y compris les véhicules de fonction, et à l'affectation de biens immobiliers est limitée aux situations dûment justifiées.

Les unités budgétaires intéressées doivent présenter une justification technique, fondée sur une évaluation de l'impact économique, de la nécessité et de l'opportunité de la dépense, au ministère chargé des finances publiques.