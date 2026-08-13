Angola: L'INE lance une enquête sur le secteur informel

Luanda — L'Institut national de la statistique (INE) lancera, le 13 de ce mois, dans la province d'Icolo e Bengo, l'Enquête sur le secteur informel (ISI), visant à fournir des informations sur les caractéristiques et l'ampleur du secteur informel en Angola.

La collecte de données se déroulera du 17 août au 14 novembre de cette année, sur l'ensemble du territoire national, grâce à la participation de ménages sélectionnés et au travail d'équipes de terrain dûment identifiées par l'INE.

Selon un communiqué de presse parvenu mardi à l'ANGOP, avec cette enquête, l'INE réaffirme son engagement en faveur de la production et de la diffusion d'informations statistiques officielles de qualité, fondées sur les principes de transparence, de fiabilité, d'impartialité et de confidentialité.

L'Institut national de la statistique est l'organisme public chargé de la production, de la collecte, du traitement et de la diffusion des informations statistiques officielles du pays. Elle fonctionne avec une autonomie technique et administrative pour coordonner le système statistique et joue un rôle essentiel pour dresser un tableau fidèle du pays dans les domaines social, économique et environnemental, tout en aidant les entreprises, les citoyens et les chercheurs à prendre des décisions éclairées.