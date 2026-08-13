Angola: Cabinda bénéficie d'un investissement de 294 millions de dollars pour son approvisionnement en eau

Luanda — La province de Cabinda bénéficiera prochainement d'un investissement de 294 millions de dollars pour la gestion de son système d'approvisionnement en eau, dans le cadre d'un Partenariat Public-Privé (PPP).

L'annonce a été faite ce mardi à Luanda par le directeur national des PPP du ministère du Plan, Wenilton da Paixão, lors d'un atelier sur les modèles de gouvernance et l'institutionnalisation des partenariats.

À cette occasion, le responsable a révélé que les fonds sont destinés à la réhabilitation, à l'extension et à la modernisation du système d'approvisionnement en eau et des réseaux de distribution locaux.

Wenilton da Paixão a annoncé qu'un appel d'offres international pour la gestion du système d'approvisionnement en eau de Cabinda avait été lancé en juillet dernier.

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Selon Wenilton da Paixão, au 5 de ce mois, 16 candidatures avaient été enregistrées, dont six émanant d'opérateurs nationaux, garantissant ainsi la transparence du processus.

« Nous espérons pouvoir signer le contrat de partenariat public-privé en décembre et démarrer sa mise en oeuvre en janvier 2027 », a-t-il indiqué.

Le directeur national a également annoncé l'existence d'un portefeuille de 16 projets, consultable sur le site web du ministère du Plan, dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, du tourisme et de l'industrie.

Selon lui, l'Angola est engagé dans de profondes réformes, dont la consolidation d'un environnement d'investissement solide, transparent et efficace exige la modernisation et le renforcement du cadre institutionnel des partenariats public-privé en Angola.