Angola: Uíge enregistre plus de 400 cas de choléra et deux décès

Uíge — Plus de 400 cas de choléra ont été enregistrés au cours des deux dernières semaines dans la province d'Uíge, avec une incidence particulièrement élevée dans la municipalité de l'Uíge, chef-lieu de la province, où la maladie a déjà fait deux morts, a indiqué la cheffe du Département provincial de la santé publique, Lindeza Chaves.

S'exprimant lors d'une réunion avec les partenaires du secteur de la santé, la responsable a expliqué que la situation épidémiologique actuelle avait commencé à prendre de l'ampleur depuis la semaine précédente, notamment dans les quartiers de Kakandando, Orlando Fonseca et Pedreira.

Selon Lindeza Chaves, la province enregistre ces derniers jours une moyenne quotidienne de 20 à 25 cas, après avoir atteint un pic de 60 cas entre les 25 et 26 du mois dernier.

La municipalité d'Uíge concentre le plus grand nombre de cas, avec une situation particulièrement préoccupante dans le quartier de Pedreira, où 35 cas et deux décès ont été enregistrés.

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Outre le chef-lieu, des cas de choléra ont également été signalés dans les municipalités de Negage et de Songo.

La cheffe du Département provincial de la santé publique a souligné que l'accès à l'eau et l'assainissement constituaient des facteurs nécessitant une attention accrue afin d'endiguer la propagation de la maladie.