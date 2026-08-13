Angola: Huíla enregistre plus de 43 000 candidats au concours de santé

Lubango — 43 430 candidats se sont inscrits, en moins d'un mois, dans la province de Huíla, au concours public d'entrée externe (2026) du ministère de la Santé, pour pourvoir 360 postes.

La ministre Sílvia Lutucuta s'est rendue mardi, à Huíla, afin de superviser ce concours, accompagnée du gouverneur de la province, Nuno Mahapi, du secrétaire d'État à la Santé publique, Carlos Alberto Pinto de Sousa, et de directeurs nationaux.

La mission avait pour principaux objectifs d'évaluer les conditions réunies pour la tenue de l'appel d'offres public, de comprendre les besoins des établissements de santé, de suivre l'avancement des projets d'infrastructure hospitalière et de définir des mesures visant à renforcer l'assistance médicale et pharmaceutique dans la province.

Lors de la réunion, le gouverneur Nuno Mahapi a souligné l'importance de cette visite pour le suivi des principaux défis du secteur de la santé dans la province.

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Selon le gouvernant, une coordination permanente entre le Gouvernorat provincial et le ministère de la Santé est nécessaire pour lever les obstacles existants.

Il a donc exprimé la volonté des autorités locales de poursuivre leurs efforts pour améliorer les indicateurs de santé.

Nuno Mahapi a également mis en avant les efforts déployés par la province pour étendre le réseau de santé et améliorer l'assistance à la population, efforts qu'il considère essentiels pour investir dans de nouvelles infrastructures et recruter des professionnels afin d'assurer le bon fonctionnement des unités existantes et de celles en construction.

Les candidatures étaient ouvertes du 13 au 31 juillet et les listes définitives des candidats retenus n'ont pas encore été publiées, l'évaluation des candidatures étant en cours.

Avec un réseau de santé de 317 unités, Huíla compte plus de quatre mille professionnels de santé ; toutefois, les autorités locales indiquent que ce nombre est insuffisant pour atteindre les neuf mille employés nécessaires afin de garantir une couverture adéquate de la région.