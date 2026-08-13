Angola: La ministre Lutucuta félicite Huíla pour l'amélioration de ses indicateurs de santé

Lubango — La ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, a félicité mardi, le Gouvernorat provincial de Huíla pour ses efforts dans le secteur et les mesures adoptées pour améliorer les indicateurs de santé, notamment en matière de prévention.

Mme Lutucuta a effectué une visite de travail dans la province, axée sur le suivi du concours public d'entrée externe 2026, l'évaluation du fonctionnement des principales unités de santé, le renforcement des ressources humaines et le suivi des travaux d'infrastructure hospitalière jugés stratégiques pour le sud de l'Angola.

Lors de sa rencontre avec les membres du Gouvernorat provincial, la ministre a particulièrement souligné les résultats obtenus par la province dans la lutte contre le choléra, notamment grâce aux importantes actions de prévention et de contrôle mises en oeuvre.

Malgré ces progrès, elle a averti que le paludisme demeure l'un des principaux défis pour le système de santé, en raison de son impact sur la morbidité et la mortalité.

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Il a indiqué que cette maladie demeure la principale cause de morbidité et de mortalité, par conséquent, les autorités locales doivent continuer à renforcer les mesures de prévention et de contrôle, ainsi que la vaccination, la surveillance épidémiologique, la promotion de la santé et la lutte contre les maladies transmissibles.

L'un des principaux points à l'ordre du jour de la ministre à Huíla était le suivi du concours public d'admission externe 2026, pour lequel la province a enregistré 43 430 candidatures.

Lors de sa visite, Sílvia Lutucuta a visité les installations préparées pour le processus d'évaluation et s'est informée des conditions techniques et logistiques mises en place pour accueillir les candidats.

La gouvernante a demandé aux équipes responsables du processus de garantir la rigueur, l'organisation et la transparence à toutes les étapes du concours.

Dans le domaine des ressources humaines, la province de Huíla bénéficiera de 360 nouveaux professionnels de la santé.

Selon la ministre, le développement des infrastructures de santé doit s'accompagner de la disponibilité de professionnels qualifiés, répartis en fonction des besoins spécifiques de chaque unité.

Elle a donc plaidé pour une coordination entre la construction et l'équipement des unités de santé et la création des conditions permettant de garantir l'existence d'un personnel qualifié.