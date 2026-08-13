Angola: Le ministre de la Culture salue le rôle de Cuba dans l'histoire du pays

Luanda — Le ministre de la Culture, Filipe Zau, a salué lundi, à La Havane, le rôle joué par Cuba dans les transformations sociales, politiques et économiques de l'Angola, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé et du développement humain.

Selon une note à la presse de l'ambassade d'Angola à Cuba transmise à l'ANGOP, Filipe Zau a fait cette déclaration à la chaîne de télévision Telesur, en marge du premier Colloque international « Fidel : héritage et avenir », qui se tient dans la capitale cubaine jusqu'à jeudi.

Le ministre de la Culture a souligné que l'Angola demeure reconnaissant envers Cuba pour les marques de solidarité manifestées durant les années difficiles de guerre que le pays a traversées.

Il a également mis en exergue la figure de l'ancien président cubain Fidel Castro et son rôle dans la promotion des mouvements progressistes, ainsi que sa capacité à inspirer les peuples dans la défense de leur indépendance et de leur dignité.

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En marge du colloque, Filipe Zau a participé à l'ouverture de la 34e Foire internationale du livre de La Havane, placée sous le signe du centenaire de la naissance de Fidel Castro et de la Fédération de Russie.

Organisée chaque année depuis les années 1980, la Foire internationale du livre de La Havane constitue un espace d'échanges culturels et de partage des connaissances.

Selon les organisateurs, l'édition de cette année propose quelque 1 300 nouveautés éditoriales et deux millions de titres.

L'ambassade d'Angola à La Havane participe à l'événement avec un stand présentant des ouvrages d'auteurs classiques de la littérature angolaise, des oeuvres d'art ainsi que d'autres expressions du patrimoine culturel du pays.

La délégation angolaise est conduite par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Américo Cuononoca. Outre le ministre de la Culture, elle comprend des cadres du Parlement et du ministère de la Culture, ainsi que des membres de la mission diplomatique angolaise à Cuba.

L'Angola et Cuba entretiennent d'excellentes relations diplomatiques et des liens d'amitié.

Cuba a apporté son soutien au gouvernement angolais dans sa lutte contre les forces d'invasion du régime d'apartheid alors au pouvoir en Afrique du Sud, au cours des années 1970 et 1980.

Luanda - Le ministre de la Culture, Filipe Zau, a salué lundi, à La Havane, le rôle joué par Cuba dans les transformations sociales, politiques et économiques de l'Angola, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé et du développement humain.

Selon une note à la presse de l'ambassade d'Angola à Cuba transmise à l'ANGOP, Filipe Zau a fait cette déclaration à la chaîne de télévision Telesur, en marge du premier Colloque international « Fidel : héritage et avenir », qui se tient dans la capitale cubaine jusqu'à jeudi.

Le ministre de la Culture a souligné que l'Angola demeure reconnaissant envers Cuba pour les marques de solidarité manifestées durant les années difficiles de guerre que le pays a traversées.

Il a également mis en exergue la figure de l'ancien Président cubain Fidel Castro et son rôle dans la promotion des mouvements progressistes, ainsi que sa capacité à inspirer les peuples dans la défense de leur indépendance et de leur dignité.

En marge du colloque, Filipe Zau a participé à l'ouverture de la 34e Foire internationale du livre de La Havane, placée sous le signe du centenaire de la naissance de Fidel Castro et de la Fédération de Russie.

Organisée chaque année depuis les années 1980, la Foire internationale du livre de La Havane constitue un espace d'échanges culturels et de partage des connaissances.

Selon les organisateurs, l'édition de cette année propose quelque 1.300 nouveautés éditoriales et deux millions de titres.

L'ambassade d'Angola à La Havane participe à l'événement avec un stand présentant des ouvrages d'auteurs classiques de la littérature angolaise, des oeuvres d'art ainsi que d'autres expressions du patrimoine culturel du pays.

La délégation angolaise est conduite par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Américo Cuononoca. Outre le ministre de la Culture, elle comprend des cadres du Parlement et du ministère de la Culture, ainsi que des membres de la mission diplomatique angolaise à Cuba.

L'Angola et Cuba entretiennent d'excellentes relations diplomatiques et des liens d'amitié.